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Kasaplardan hükümete çağrı: İthal etle ilgili kararı uygulayın

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Kasaplar, hükümeti ithal etle ilgili kararı uygulamaya çağırdı.
Kasaplardan hükümete çağrı: İthal etle ilgili kararı uygulayın

Kasaplar Birliği tarafından yapılan açıklamada,  ülkedeki hayvan eksikliğini de canlı hayvan fiyatındaki yükselişi de en iyi Tarım Bakanlığı’nın bildiği, Bakanlar Kurulu’na ithal et için önerge getirenin de Tarım Bakanlığıdır olduğu kaydedildi.

Komite araştırmasından sonra et ithalatının önünün açılacağı yönündeki açıklamaları eleştiren Kasaplar Birliği, “Veteriner Dairesi’nde bu verilerin tümü tutulurken komite neyi araştıracak? Bu açıklamalar, üzücü ve düşündürücüdür”  açıklamasında bulundu.

Kasaplar Birliği’nin Tarım Bakanlığı’nda çeşitli toplantılara katıldığının da aktarıldığı açıklamada şunlar kaydedildi:

“KKTC’deki nüfus yoğunluğu da göz önüne alındığında ülkedeki hayvan üretiminin yetersiz olduğu, Tarım Bakanlığı bünyesinde yapılan bu yöndeki çalışmaların tamamlandığı, sorunun çözümü için de Bakanlar Kurulu’na öneri sunulacağı Tarım Bakanı Müsteşarı Sayın Emirali Deveci tarafından tarafımıza bildirildi.

Bakanlar Kurulu’nun 27 Nisan’da et ithalatına izin veren kararı Resmi Gazetede yayınlayıp yürürlüğe girdi ancak ‘ithal izninin önü komite çalışmasından sonra açılacak’ söylemleri kararın uygulanması erteliyor.

Bu verilerin tümü Tarım Bakanlığına bağlı Veteriner Dairesi’nde tutulmakta iken komite neyi araştıracak? Ülkedeki eksikliği, canlı hayvan fiyatlarındaki yükseliş en iyi bilen, Bakanlar Kurulu’na bu kararın alınması için önerge getiren Tarım Bakanlığı’dır. Bu karar alındıktan sonra ‘et açığı var mı araştırılacak’ açıklaması yapılması üzücü ve düşündürücüdür.

Ülkeye sağlık koşullarından yoksun tonlarca etin geldiği yönünde açıklamada bulunan Sayın Bakan ve müdürleri maalesef popülist yaklaşımlarla biz de küçük esnafı da alım gücü düşen vatandaşı da oyalıyor. Vatandaşlar Güney Kıbrıs’tan alışveriş yapmaya mahkum ediliyor, düşük gelirli vatandaş et alamıyor. Bu talihsiz açıklamalardan vazgeçilmesi, Bakanlar Kurulu’nda alınan kararın yerine getirilmesi şarttır . Aksi takdirde bu iş daha da kötüye gidecektir.”

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