Kasaplık Hayvan Satışı duyurusu

İşte açıklama;
- 20 baş kasaplık kuzu, 25 baş kasaplık oğlak ve 25 baş kasaplık koyun kapalı zarf yöntemi ile canlı ağırlık üzerinden satılacaktır. Taban Fiyatlarımız kuzu 50 TL/Kg, oğlak 42 TL/Kg ve koyun için 30 TL/Kg olarak belirlenmiştir.
- Teklifler KDV’siz olarak verilecektir.
- İdare herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda değildir.
- Ödemeler peşin(nakit) veya banka teminatlı çekle yapılacaktır.
- İhaleyi kazananlar en geç 13 Mayıs Cuma 2022 tarihine kadar hayvanları almak zorundadır. 13 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar hayvanların alınmaması durumunda İhale kararı iptal edilecektir.
Kasaplık satışına sunulan kuzular ve koyunlar Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliğinde, oğlaklar ise Ercan Devlet Üretme Çiftliği’nde görülebilir. Teklifler en geç 6 Mayıs, 2022 Cuma günü saat 11:00’e kadar Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliğimizdeki teklif kutusuna atılmalıdır. Geç gelen teklifler dikkate alınmayacaktır.
DEVLET ÜRETME ÇİFTLİKLERİ DAİRESİ
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