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Kasaplık hayvan satışı yapılacak

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Kasaplık hayvan satışı yapılacak
Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi kasaplık hayvan satışı yapılacağını duyurdu.

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Kasaplık satışına sunulan inekler Çömlekçi diğer hayvanlar ise Şht. Tğm. Doğuş Uran (MARGO) Çiftliği’nde görülebilecek. Tekliflerin en geç 23 Mart Perşembe günü saat 11.00’e kadar Şht. Tğm. Doğuş Uran (MARGO)  Çiftliğinde teklif kutusuna atılması gerektiği belirtilen açıklamaya göre, geç gelen teklifler dikkate alınmayacak.

6 baş inek, 30 baş koyun, 60 baş kuzu, 10 baş erkek çepiç ve 20 baş keçi kapalı zarf yöntemi ile canlı ağırlık üzerinden satılacak.

Ayrıca, tekliflerin KDV’siz olarak verileceği, idarenin herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığı, ödemelerin peşin (nakit) veya banka teminatlı çekle yapılacağı ve ihaleyi kazananların en geç 31Mart tarihine kadar hayvanları almak zorunda olduğu da vurgulandı

31 Mart mesai bitimine kadar hayvanların alınmaması durumunda ihale kararı iptal edilecek.

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