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Kasaplık hayvan satışı yapılacak

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Kasaplık hayvan satışı yapılacak
Kasaplık hayvan satışı yapılacak
  1. 50 baş kuzu ve 5 baş koç kapalı zarf yöntemi ile canlı ağırlık üzerinden satılacaktır. Taban Fiyatlarımız kuzu 36 TL/kg ve koç için 18 TL/kg olarak belirlenmiştir.
  2. Teklifler KDV’siz olarak verilecektir.
  3. İdare herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda değildir.
  4. Ödemeler peşin(Nakit) veya banka teminatlı çekle yapılacaktır.
  5. İhaleyi kazananlar en geç 26 Mart Cuma 2021 tarihine kadar hayvanları almak zorundadır. 26 Mart Cuma günü mesai bitimine kadar hayvanların alınmaması durumunda İhale kararı iptal edilecektir.

            

      Kasaplık satışına sunulan kuzu ve koçlar Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliğinde görülebilir. Teklifler en geç 18 Mart, 2021 Perşembe günü saat 11:00’e kadar Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliğimizdeki teklif kutusuna atılmalıdır. Geç gelen teklifler dikkate alınmayacaktır.

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