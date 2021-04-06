Kasaplık hayvan satışı yapılacak

- 50 baş oğlak kapalı zarf yöntemi ile canlı ağırlık üzerinden satılacaktır. Taban Fiyatımız 33 TL/kg olarak belirlenmiştir.
- Teklifler KDV’siz olarak verilecektir.
- İdare herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda değildir.
- Ödemeler peşin(Nakit) veya banka teminatlı çekle yapılacaktır.
- İhaleyi kazananlar en geç 16 Nisan Cuma 2021 tarihine kadar hayvanları almak zorundadır. 16 Nisan Cuma günü mesai bitimine kadar hayvanların alınmaması durumunda İhale kararı iptal edilecektir.
Kasaplık satışına sunulan oğlaklar Ercan Devlet Üretme Çiftliğinde görülebilir. Teklifler en geç 9 Nisan, 2021 Cuma günü saat 11:00’e kadar Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliğimizdeki teklif kutusuna atılmalıdır. Geç gelen teklifler dikkate alınmayacaktır.
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