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Kasaplık hayvan satışı yapılacak

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Kasaplık hayvan satışı yapılacak
Kasaplık hayvan satışı yapılacak

DEVLET ÜRETME ÇİFTLİKLERİ DAİRESİNDEN DUYURULMUŞTUR:

  1. 50 baş kuzu ve 20 baş koyun  kapalı zarf yöntemi ile canlı ağırlık üzerinden satılacaktır. Taban Fiyatlarımız kuzu 36 TL/kg ve koyun için 18 TL/kg olarak belirlenmiştir.
  2. Teklifler KDV’siz olarak verilecektir.
  3. İdare herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda değildir.
  4. Ödemeler peşin(Nakit) veya banka teminatlı çekle yapılacaktır.
  5. İhaleyi kazananlar en geç 22 Nisan Perşembe 2021 tarihine kadar hayvanları almak zorundadır. 22 Nisan Perşembe günü mesai bitimine kadar hayvanların alınmaması durumunda İhale kararı iptal edilecektir.

            

      Kasaplık satışına sunulan hayvanlar Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliğinde görülebilir. Teklifler en geç 16 Nisan, 2021 Cuma günü saat 11:00’e kadar Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliğimizdeki teklif kutusuna atılmalıdır. Geç gelen teklifler dikkate alınmayacaktır.

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