Kasaplık hayvan satışı yapılacak

50 baş kasaplık kuzu, 40 baş kasaplık oğlak ve 45 baş kasaplık keçi kapalı zarf yöntemi ile canlı ağırlık üzerinden satılacaktır. Taban Fiyatlarımız kuzu 36 TL/Kg, oğlak 33 TL/Kg ve keçi için 18 TL/Kg olarak belirlenmiştir.