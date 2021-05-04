Kasaplık hayvan satışı yapılacak

- 50 baş kasaplık kuzu, 40 baş kasaplık oğlak ve 45 baş kasaplık keçi kapalı zarf yöntemi ile canlı ağırlık üzerinden satılacaktır. Taban Fiyatlarımız kuzu 36 TL/Kg, oğlak 33 TL/Kg ve keçi için 18 TL/Kg olarak belirlenmiştir.
- Teklifler KDV’siz olarak verilecektir.
- İdare herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda değildir.
- Ödemeler peşin(Nakit) veya banka teminatlı çekle yapılacaktır.
- İhaleyi kazananlar en geç 21 Mayıs Cuma 2021 tarihine kadar hayvanları almak zorundadır. 21 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar hayvanların alınmaması durumunda İhale kararı iptal edilecektir.
Kasaplık satışına sunulan kuzular Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliğinde, Oğlak ve Keçiler ise Ercan Devlet Üretme Çiftliğinde görülebilir. Teklifler en geç 7 Mayıs, 2021 Cuma günü saat 11:00’e kadar Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliğimizdeki teklif kutusuna atılmalıdır. Geç gelen teklifler dikkate alınmayacaktır.
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