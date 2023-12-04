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Kasaplık kuzu ve koyunlar canlı ağırlık üzerinden satılacak

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Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi, 50 baş kasaplık kuzu ve 20 baş kasaplık koyunun kapalı zarf yöntemiyle canlı ağırlık üzerinden satılacağını duyurdu.
Kasaplık kuzu ve koyunlar canlı ağırlık üzerinden satılacak

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada,  Şehit Teğmen Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliği’nde 50 baş kasaplık kuzu ve 20 baş kasaplık koyunun kapalı zarf yöntemiyle canlı ağırlık üzerinden satılacağı kaydedildi.

Taban Fiyatları kuzuda 140 TL/Kg ve koyunda ise 95 TL/Kg olarak belirlendiği kaydedilen açıklamada, tekliflerin KDV’siz olarak verileceği belirtildi.

İdarenin herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığı kaydedilen açıklamada, ödemelerin peşin (Nakit) veya banka teminatlı çekle yapılacağı vurgulandı.

Kasaplık satışına sunulan hayvanların ilgili çiftlikte görülebileceği, tekliflerin de en geç 13 Aralık Çarşamba günü saat 11.00’e kadar Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliği’ndeki teklif kutusuna atılması kaydedilen açıklamada, geç gelen tekliflerin dikkate alınmayacağı vurgulandı.

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