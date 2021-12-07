  • BIST 1.981,04
  • Altın 771.77144
  • Dolar 13.5765
  • Euro 15.2324
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKANorveç'te toplu Noel yemeğine katılan 120 kişide Omicron varyantına rastlandı

Kaşıkçı cinayetinin şüphelilerinden biri yakalandı

»
Fransız basını, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin zanlılarından birinin Riyad seferini yapacak bir uçağa binmek üzereyken Paris'te gözaltına alındığını duyurdu.
Kaşıkçı cinayetinin şüphelilerinden biri yakalandı

Fransız RTL radyosu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin şüphelilerinden birinin Salı günü başkent Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda Riyad'a uçmak üzereyken gözaltına alındığını duyurdu.

RTL radyosu, Suudi Arabistan Kraliyet Muhafızları'nın eski üyesi olduğu belirtilen Halid A.'nın Kaşıkçı cinayetinin zanlılarından biri olduğundan şüphelenildiğini bildirdi.

Fransız haber ajansı AFP de adli çevrelere dayandırdığı haberinde Fransa sınır polisinin Kaşıkçı cinayetinin zanlılarından birini Paris'te gözaltına aldığını duyurdu. Haberde, 33 yaşındaki zanlının Riyad seferini yapacak bir uçağa binmek üzereyken yakalandığı, bugün mahkemeye çıkartılmasının beklendiği belirtildi.

Türkiye tarafından aranıyordu

Zanlı hakkında, Türkiye'nin talebi ile Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından çıkartılan yakalama kararı olduğunu bildirildi.

Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi ile ilgili olarak Türkiye'de de dava açılmış ve hakkında yakalama kararı çıkartılan 20 sanığın gıyabında yargılanmasına Temmuz 2020'de başlanmıştı.

Macron'un ziyareti sonrasında yakalandı

Kaşıkçı cinayetinin bir zanlısının Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'ın Suudi Arabistan ziyaretinden yaklaşık bir hafta sonra yakalanması dikkat çekti. Kaşıkçı cinayetinin ardından Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ı ziyaret eden ilk Batılı lider olan Macron, ziyareti nedeniyle eleştirilmişti. Ancak Macron, Veliaht Prens ile temaslarında "insan hakları meselesinin" de gündeme geldiğine işaret ederek, bu konuda ilerleme olup olmadığının gelecek haftalar ve aylarda belli olacağını söylemişti.

Kaşıkçı cinayeti

59 yaşındaki muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan 2 Ekim 2018'de İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha haber alınamamış ve daha sonra burada öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Suudi Arabistan yönetimi Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü ilk başta inkâr etmiş ancak uluslararası baskılar sonucunda, Kaşıkçı'nın konsoloslukta çıkan bir arbede sonucu öldüğünü açıklamıştı. Ancak tüm aramalara rağmen Kaşıkçı'nın cesedine ulaşılamamıştı.

Suudi Arabistan'da yapılan yargılamada ismi açıklanmayan beş sanık idam cezasına, üç kişi de ağır hapis cezalarına çarptırılmıştı. Dokuz ay sonra idam cezaları 20 yıla varan hapis cezalarına çevrilmişti.

ABD'de Biden yönetimi, Kaşıkçı'nın 2018'deki ölümüyle ilgili istihbarat raporunu 2021'in Mart ayında kamuoyuyla paylaşmıştı. Raporda Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de girdiği İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın bilgisi ve onayı dahilinde gerçekleştirildiği değerlendirmesinde bulunulmuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Demirtaş: Senin vekilin, senin adına senin kurumlarını denetlemeye gittiğinde birileri buna 'baskın' diyorsa; sana ait olanı birileri gasp etmiş demektir07 Aralık 2021 Salı 13:04
  • Antijen Testi Sonuçları İle PCR Testi Sonuçları Yüzde 100 Oranında Uyumlu Bulundu06 Aralık 2021 Pazartesi 23:51
  • Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te Yaptığı El Hareketi Tepkilere Yol Açtı06 Aralık 2021 Pazartesi 20:51
  • Sedat Peker'in Yakını Konuştu: Kendisinden Haber Alamıyoruz06 Aralık 2021 Pazartesi 20:12
  • Erdoğan talep etti, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı haberine erişim engeli getirildi06 Aralık 2021 Pazartesi 15:31
  • AKP grubunda seslendirildiğinde fark edilmeyen Gündoğdu Marşı, avukatlar söyleyince 'DHKP-C marşı' oldu!06 Aralık 2021 Pazartesi 14:44
  • Babasını sırtından bıçaklayarak öldürdü05 Aralık 2021 Pazar 19:05
  • Papa: Akdeniz mezarsız bir mezarlığa dönüştü05 Aralık 2021 Pazar 18:23
  • Türkiye Barolar Birliği'nin yeni başkanı Erinç Sağkan05 Aralık 2021 Pazar 18:21
  • Ersin Korkut Survivor All Star kadrosunda mı?05 Aralık 2021 Pazar 17:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti