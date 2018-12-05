Kaşıkçı için şok çağrı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Cemal Kaşıkçı cinayetinin sorumlusunun ortaya çıkarılması için uluslararası soruşturma çağrısı yaptı.

Michelle Bachelet, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden kimin sorumlu olduğunu belirlemek için uluslararası soruşturmanın gerekli olduğunu söyledi.

Bachelet'e Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında uluslararası soruşturma gerekliliği sorusu üzerine, "Gerçekten ne olduğu ve bu korkunç cinayetten kimin sorumlu olduğunu belirlemek için bunun gerekli olduğuna inanıyorum." dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan da aynı çağrı gelmişti

Kaşıkçı soruşturması sürecinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan da uluslararası soruşturma çağrısı gelmişti. Çavuşoğlu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda "Bulunduğumuz aşamada artık uluslararası soruşturmanın şart olduğunu görüyoruz." dedi.

"Resmi bir talep almadık"

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, görüşmenin ardından "Uluslararası soruşturma konusuna ilişkin resmi bir talep almadık. Oysa uluslararası soruşturma için Genel Sekreter'in yetkilendirilmeye ihtiyacı var" açıklamasını yapmıştı.