'Kaşıkçı'nın cesedini asitte eritip kuyuya döktüler'

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın bulunamayan cesediyle ilgili Türk yetkililer, yine Katar merkezli Al Jazeera kanalına açıklamalar yaptı.

Buna göre cesedin sırrı, konsoloslukta inceleme yapılan en son yer olan bahçedeki kuyuda saklı.

Arama yapılmasına izin verilmeyen, sadece numune alınmasına izin verilen kuyuda asit ve kimyasala rastlandığı öğrenildi.

'KONSOLOSUN KONUTUNDA ERİTİLDİ'

Al Jazeera'ya konuşan Türk savcılık kaynağına göre, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi'nin konutundaki bir odada asit ve kimyasal izi bulundu. Aynılarına kuyudan alınan numunelerde de rastlandı.

Buna göre Türk yetkililer, Suudi gazetecinin cesedinin konuttaki bir odada asit ve kimyasallarla tümüyle eritilmesinin ardından kuyuya döküldüğü görüşünde.

'ATIK SU TESİSATININ ARAMASINA İZİN VERİLMEDİ'

Suudi yetkililer, Türk ekiplerinin konsolosun konutuna bağlı atık su sistemine hala erişim izni vermiş değil.

'PARÇALARA AYRILMIŞ CESEDİ İKİ HAFTA BOYUNCA ASİTTE ERİTTİLER'

Al Jazeera'nın İstanbul muhabiri Andrew Simmons, cinayetten ancak iki hafta sonra konutta arama yapılabildiğini belirterek "Kaynağa göre anlaşıldığı kadarıyla o aradaki iki haftada Kaşıkçı'nın parçalara ayrılmış cesedinin eritilmesi için asit kullanıldı" dedi.

'KEMİK DAYANMIYOR'

Kuyuda bulunan asit, hidrojen florür bileşiğinin sudaki çözeltisine verilen adıyla hidroflorik asit. Neredeyse her şeyi eritip içinden geçebilen hidroflorik asit, kalsiyuma hücum ettiğinden dolayi kemiğe hızla ulaşıp eritmesiyle tanınıyor.

Riyad'dan İstanbul'a gönderilen 'örtbas ekibinin' bir üyesi olduğu söylenen kimyager Ahmed Abdulaziz Elcanubi'nin, cinayetten birkaç gün önce tuğgeneral rütbesine yükseltildiği de belirtildi. Analist İyad el Bağdadi, Suudi Adli Trıp Başkanlığı'nın tweetlerindne bu enformasyonu çıkardığını duyurdu.