Kaşıkçı'nın nişanlısı Justin Bieber'dan Suudi Arabistan konserini iptal etmesini istedi

Öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Kanadalı şarkıcı Justin Bieber'a önümüzdeki ay Suudi Arabistan'da vereceği konseri iptal etmesi için çağrıda bulundu.

Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, Suudi Arabistan'ın Cidde'deki ilk Formula 1 Grand Prix'sinde sahne alacak yıldızlar arasında yer alıyor.

Öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Bieber'a Suudi Arabistan'a "güçlü bir mesaj göndermesini" isteyen açık bir mektup yazdı.

Cengiz , Washington Post'ta yayınlanan mektubunda , "Sevgili Cemal'in katilleri için şarkı söylemeyin" yazdı .

Bieber'ın "isminin ve yeteneğinin, kendisini eleştirenleri öldüren bir rejimin itibarını geri kazanmak için kullanılmayacağını" göstermek için "eşsiz bir fırsata" sahip olduğunu söyledi.

Bieber, 5 Aralık'ta A$AP Rocky, David Guetta ve Jason Derulo gibi sanatçıların katıldığı F1 yarışında sahne alacak.