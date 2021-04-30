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Kasım 2020 ek mesaileri ödendi

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Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Kasım 2020’ye ait ek mesailerin bugün ödendiğini duyurdu.
Kasım 2020 ek mesaileri ödendi

MALİYE BAKANI OĞUZ DUYURDU…

  • KASIM 2020’YE AİT EK MESAİLER ÖDENDİ…

 

  • AYRICA, GELİR KAYNAĞINI YİTİREN VE MUHTAÇ DURUMA DÜŞEN 1280 KİŞİ VE AİLELERE DE TOPLAM 1 MİLYON, 591 BİN, 125 TL COVİD-19 DESTEĞİ YAPILDI…

 

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Kasım 2020’ye ait ek mesailerin bugün ödendiğini duyurdu.

Bakan Oğuz yaptığı açıklamada, Kasım 2020’ye ait ek mesailerin bugün ödendiğini ve 7057 kişiye toplam, 16 milyon, 261 bin, 926 TL, 02 kuruş brüt ödeme yapılığını belirtti.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz ayrıca, gelir kaynağını yitiren ve muhtaç duruma düşen 1280 kişi ve ailelere de toplam 1 milyon, 591 bin, 125 TL Covid-19 desteği yapıldığını kaydetti.

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