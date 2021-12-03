Kasım Ayı Enflasyonu 5.52

Enflasyona gösterge kabul edilen tüketici fiyatları endeksi, Kasım ayında yüzde 5.52 arttı.

İstatistik Kurumu, Kasım ayı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde önceki aya göre yüzde 5.52 değişim olduğunu açıkladı.

İstatistik Kurumu’nun yayımladığı tüketici fiyatları endeksinin 2021 Kasım ayı sonuçlarına göre, endekste, bir önceki aya göre yüzde 5.52, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 26.86 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27.39 değişim gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artışın yüzde 10.07 ile ulaştırma ana grubunda olduğunun belirtildiği açıklamada, “Giyim ve Ayakkabı ana grubunda %9.56, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda %7.78, Haberleşme ana grubunda %6.70, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda %5.68, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda %4.58, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda %3.60, Sağlık ana grubunda %2.80, Eğitim ana grubunda %2.39, Eğlence ve Kültür ana grubunda %2.00, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda %1.56, Lokanta ve Oteller’de ana grubunda %0.59 artış gerçekleşmiştir” denildi.

REKOR SALATALIK, PAMUKLU KUMAŞ VE ÇARLİSTON BİBERDE

Açıklamada, bir önceki aya göre endekste kapsanan 514 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 50 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş olduğu kaydedilirken, en yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal salatalık, pamuklu kumaş ve çarliston biber olarak gösterildi. Buna göre, bir önceki aya göre salatalık yüzde 239.99, pamuklu kumaş yüzde 92.70 ve çarliston biber yüzde 84.38 oranında fiyat artışı gösterdi.

Açıklamada, en yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 43.08 beyaz lahana, yüzde 37.68 brokoli ve yüzde 33.08 kuru soğan olarak kaydedildi.

Kurşunsuz 95 Oktan benzinin ise bir önceki aya göre yüzde 13.48 ve bir önceki yıla göre yüzde 54.80 artış gösterdiği belirtildi.