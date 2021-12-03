  • BIST 1.912,49
  • Altın 776.11435
  • Dolar 13.7302
  • Euro 15.529
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKACovid: Omicron varyantı nedeniyle İsrail 14 gün boyunca sınırlarını yabancılara kapatıyor

Kasım Ayı Enflasyonu 5.52

» »
Kasım Ayı Enflasyonu 5.52
Kasım Ayı Enflasyonu 5.52

Enflasyona gösterge kabul edilen tüketici fiyatları endeksi, Kasım ayında yüzde 5.52 arttı.

İstatistik Kurumu, Kasım ayı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde önceki aya göre yüzde 5.52 değişim olduğunu açıkladı.

İstatistik Kurumu’nun yayımladığı tüketici fiyatları endeksinin 2021 Kasım ayı sonuçlarına göre, endekste, bir önceki aya göre yüzde 5.52, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 26.86 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27.39 değişim gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artışın yüzde 10.07 ile ulaştırma ana grubunda olduğunun belirtildiği açıklamada, “Giyim ve Ayakkabı ana grubunda %9.56, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda %7.78, Haberleşme ana grubunda %6.70, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda %5.68, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda %4.58, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda %3.60, Sağlık ana grubunda %2.80, Eğitim ana grubunda %2.39, Eğlence ve Kültür ana grubunda %2.00, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda %1.56, Lokanta ve Oteller’de ana grubunda %0.59 artış gerçekleşmiştir” denildi.

REKOR SALATALIK, PAMUKLU KUMAŞ VE ÇARLİSTON BİBERDE

Açıklamada, bir önceki aya göre endekste kapsanan 514 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 50 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş olduğu kaydedilirken, en yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal salatalık, pamuklu kumaş ve çarliston biber olarak gösterildi. Buna göre, bir önceki aya göre salatalık yüzde 239.99, pamuklu kumaş yüzde 92.70 ve çarliston biber yüzde 84.38 oranında fiyat artışı gösterdi.

Açıklamada, en yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 43.08 beyaz lahana, yüzde 37.68 brokoli ve yüzde 33.08 kuru soğan olarak kaydedildi.

Kurşunsuz 95 Oktan benzinin ise bir önceki aya göre yüzde 13.48 ve bir önceki  yıla göre yüzde 54.80 artış gösterdiği belirtildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TAE Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nde Zeytin Konulu Seminer Düzenledi03 Aralık 2021 Cuma 15:17
  • Suay: Yıllardır Hayalini Kurduğumuz Engelliler Merkezi Projesini Hayata Geçirdik03 Aralık 2021 Cuma 15:16
  • KTMMOB 61 Yaşında… Aysal: Mesleğimiz Onurumuz, Birliğimiz Gururumuz03 Aralık 2021 Cuma 15:12
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Davetini BM Aracılığıyla Resmen iletiyor03 Aralık 2021 Cuma 15:04
  • Sucuoğlu: Kendi Kendi Kendine Yetebilen Ekonomik Yapı Öngörüyoruz03 Aralık 2021 Cuma 14:58
  • Cumhurbaşkanı Tatar, BRT' deydi03 Aralık 2021 Cuma 14:51
  • 3 Aralık 2021 Cuma Tarım Dairesi Basın Bildirisi03 Aralık 2021 Cuma 14:32
  • Cumhurbaşkani Tatar İTÜ-ETA Vakfi Ve Doğa Okullari Gala Yemeğine Katildi03 Aralık 2021 Cuma 14:27
  • Arıklı; Engellerimiz Bizi Yeteneklerimizle Buluşturur, Bizi Daha Güçlü Kılar03 Aralık 2021 Cuma 14:22
  • KKTC Dışişleri Bakanlığı: Bu girişim karşısında gereken tedbir alınacaktır03 Aralık 2021 Cuma 13:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti