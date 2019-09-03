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Kasırgadan korumak için 97 köpeğe evini açtı

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Kasırgadan korumak için 97 köpeğe evini açtı
Kasırgadan korumak için 97 köpeğe evini açtı

ABD´'nin hazırlıklarını sürdürdüğü Dorian Kasırgası, geçtiğimiz gün Bahamalar´ı vurmuştu. Bahamalar´da yaşayan bir kadın, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, 97 sokak köpeğine kasırgada zarar görmemeleri için evini açtığını duyurdu. Kadının bu hareketi, sosyal medyada beğeni topladı.

ABD´nin hazırlıklarını sürdürdüğü Dorian Kasırgası, geçtiğimiz gün Bahamalar´ı vurmuştu. 

Kategori 5 olarak kabul edilen ve hızının 295 kilometreye ulaştığı açıklanan Dorian Kasırgası, ABD´de çok sayıda bölgede tahliyelere sebep oldu ve geçtiğimiz gün Bahamalar üzerindeydi. 

Sosyal medyada paylaşım yapan Chella Phillips, 97 sokak köpeğine, kasırgada zarar görmemeleri için evini açtı.

Sosyal medyadan açıklama yapan Phillips, "97 köpek evimin içinde ve bunların 79 tanesi yatak odamda. Dün gece tam bir delilikti." dedi.

Yatak odasına aldığı köpeklerin korktuğunu belirten Chella Phillips "Her yere kakalarını yaptılar, ama yatağıma çıkmaya çalışmadılar" dedi.

Phillips "Evde müzik çalıyor ve klima onlar için sürekli çalışıyor. Ben, daha zor durumda olanları eve getirmeye çalıştım ve bazıları için yaptığınız bağışlara minnettarım." paylaşımında bulundu.

Phillips "Bazıları için yaptığınız bağışlara minnettarım. Korkmuş olanlar ve hasta olanlar için gerçekten ihtiyacım vardı. Çok teşekkür ederim!" dedi.

5d6e7142ae298b643f30bd3b.jpgABD'de 15 yıl boyunca evsiz köpeklere yardım faaliyetlerinde bulunduğu belirtilen Phillips, yatak odasına aldığı hayvanların birbirleriyle çok iyi geçindiğini belirterek "Çünkü aslında hepsi sokaklarda eziyet çeken kardeşler olduğunu biliyorlar" ifadelerini kullandı.

79 yaşındaki Chella Phillips, Facebook mesajında "Diğer adalarda büyük hasar var" dedi ve ekledi:

"Orada yaşayanlar için dua ediyorum. Dışarıdaki köpeklerin nasıl hayatta kalabileceğini düşünüp üzülüyorum. Bizi hiç tanımayan insanlar mesajımın yayılmasından sonra bize yardım teklif ettiler."

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