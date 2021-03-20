Rusya'da cinsel ilişki ürünleri satan mağazaya giren adam, önce müşteri gibi ürünlere baktı. Kendisi ile ilgilenen kadın satış elemanının kasaya doğru gitmesini fırsat bilen genç adam cinsel organını çıkararak şişme mankenle ilişkiye girdi. Kadın geri döndüğünde adamın şişme mankenle ilişkiye girmeye çalıştığını görünce mağazada satılan plastik cinsel organın bir tanesini alıp adama saldırdı. Kadın, sapkını döve döve mağazadan çıkardı.

Rusya'da cinsel ilişki ürünleri satan mağazaya giren adam, önce müşteri gibi ürünlere baktı.