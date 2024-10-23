“Kasiyerler Ayağa Belgeseli” Artık Youtube’tan İzlenebilecek

Emekçinin partisi Bağımsızlık Yolu’nun özelde süpermarket çalışanlarının, genelde ise özel sektör emekçilerinin yaşadığı sorunlara dikkat çeken “Kasiyerler Ayağa Belgeseli”, Youtube platformunda yayınlandı.
Emekten yana mücadelenin önemine vurgu yapan belgesel, Kiler Market kasiyer çalışanlarının taburelerinin kaldırılması sonrası Bağımsızlık Yolu tarafından başlatılan mücadele sürecini ele alarak, özel sektör emekçilerinin yaşadığı sorunlara ve patronların takındığı tavırlara dikkat çekiyor.
Sendikasız, güvencesiz ve mutsuz çalıştırılmanın yarattığı sorunlara işaret eden belgesel, Lefkoşa, Mağusa, Girne, Akçay ve Lefke'de gerçekleştirilen gösterimlerin ardından Bağımsızlık Yolu’nun Youtube hesabından https://www.youtube.com/@bagimsizlikyolu ya da https://youtu.be/6MFXjhDCvfY linkinden izlenebilecek.
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