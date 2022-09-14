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Kasları daha hızlı güçlendiren gen bulundu

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Sağlıklı bir vücut ve güçlü kaslar için egzersiz yapmak şart. Ancak bazı kişiler egzersizden daha çok fayda sağlıyor.
Kasları daha hızlı güçlendiren gen bulundu

Avustralyalı bilim insanları, antrenman sırasında kasların daha hızlı güçlenmesini sağlayan bir gen keşfetti. Keşif, kas hastalıklarının tedavisinin yanı sıra sağlıklı yaşlanma için büyük umut vaad ediyor.

Güçlü kaslar için egzersiz yapmak kadar genler de önem taşıyor. Avustralya'nın Melbourne üniversitesi araştırmacıları, egzersiz sırasında kas gelişimini hızlandıran bir gen keşfettiklerini açıkladı.

Antrenman sırasında kas dokusundaki bazı moleküllerin farklılaştığı tespit edildi. Yeni keşfedilen C18-ORF25 geninin kas gücünü artırdığı ifade ediliyor.

Bilim insanları, bu genin yokluğunda, aynı miktarda egzersiz yapılmasına karşın, kas gücünün daha kısıtlı olduğuna vurgu yapıyor.

"Hücresel Metabolizma" adlı hakemli bilim dergisinde yayımlanan araştırmaya imza atan uzmanlar, "bazı kişilerin kaslarının neden normalden daha güçlü olduğunu" anladıklarını söylüyor.

Bilim insanları vücuttaki kasların işlevinin, genel olarak sağlık durumunun en önemli göstergelerinden biri olduğuna vurgu yapıyor.

Yeni genin keşfiyle gelecekte kas atrofisi gibi hastalıkların tedavisinin önünü açılabileceği, sağlıklı yaşlanma için "spor yapmaya eşdeğer gen terapileri"nin geliştirilebileceği düşünülüyor.

Keşfin, sporcuların daha da yüksek performans vermesi için de kullanılabileceği belirtiliyor.

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