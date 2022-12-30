Kasoulides ve Hindistan Dışişleri Bakanı Kıbrıs ve Hindistan arasında yatırım olanaklarının arttığını vurguladılar

Dışişleri Bakanı İoannis Kasoulides bugün (30 Aralık 2022) öğleden sonra yaptığı açıklamada, Kıbrıs'ın iş ortamının tüm sektörlerinde yatırım için birçok fırsat sunduğunu ve Hindistan'ın AB ile ekonomik ve sosyal ilişkilerini güçlendirmeye yardımcı olabil

Limasol'da düzenlenen Kıbrıs-Hindistan İş ve Ekonomi Forumu'nu selamlayan Kasoulides, iki ülke arasındaki yakın ilişkilere de değindi.

Kıbrıs'ın 2022 Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYİH) büyümesinin %5,7 civarında olmasının beklendiğini ve 2023 için tahminlerin %3 civarında olduğunu, bunun da artan küresel belirsizliği yansıttığını belirten Dışişleri Bakanı, "Bu nedenle Kıbrıs ekonomisinin istikrarlı olduğu ve iş ortamını iyileştirmek için sürekli çalıştığı açıktır" dedi.

"Tüm sektörlerde yatırım için birçok fırsat sunuyor ve kendi payımıza, ikili ve çok taraflı düzeylerde siyasî ve ekonomik önemli ortaklığımızı güçlendirmek için Hindistan'la birlikte çalışmaya kararlıyız." mesajını veren Kasoulides, yenilenebilir enerji, finansal hizmetler, bilim ve teknoloji, ICT, araştırma ve inovasyon, ilâç, gemicilik, turizm ve eğitim ve kültür gibi ticaret ve yatırımda iş birliği için kullanılmamış potansiyele sahip bir dizi sektöre atıfta bulundu.

Dışişleri Bakanı şunları belirtti: "Aynı zamanda, Avrupa Birliği ve Hindistan arasındaki ilişkiler açısından daha fazla iş birliği için büyük bir potansiyel olduğu kabul edilmektedir. Bu bağlamda, AB-Hindistan Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerindeki ivmeyi destekliyoruz. Kıbrıs, AB içinde AB-Hindistan ilişkilerinin önemi ve önemli ölçüde güçlendirilmesi ihtiyacı konusunda güçlü bir sestir. Zorluklara, savaşa ve pandemiye rağmen Kıbrıs ekonomisi istikrarlı büyüme işaretleri gösteriyor. Yolumuza sağlam kamu maliyesi politikasına ve ekonominin rekabet gücünü artırmayı amaçlayan yapısal reformlara devam etmeye kararlıyız. Ekonomi politikamızın temel dayanaklarından biri, Avrupa Birliği'nden sağlanan fonlarla desteklenen ülkenin yeşil ve dijital dönüşümüdür".

Dışişleri Bakanı, Kıbrıs ve Hindistan arasında ortak tarihi deneyimlere dayanan geleneksel "mükemmel ilişkilere" atıfta bulunarak "sömürgeciliğe karşı mücadele ve barış, demokrasi, insan hakları, anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümü ve hukukun üstünlüğü gibi evrensel değerlere karşılıklı bağlılık gibi parametreler halklarımızı birbirine daha da yakınlaştırmış ve güçlü ilişkimizin temellerini sağlamlaştırmıştır." mesajını verdi.

Hindistan'ın siyasî ve ekonomik alanlarda kilit bir oyuncu olduğunu belirten Kasoulides, ülkenin Güney Asya komşuluk bölgesinde önemli ve istikrar sağlayıcı bir rol oynadığını, barış, güvenlik, istikrar ve refahın hakim olmasını sağlamaya yönelik duruşuyla örnek teşkil ettiğini vurguladı. Aynı ruhla Hindistan, BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda kapsamlı bir çözüm yoluyla Kıbrıs'ın yeniden birleşmesini sürekli olarak savunmuştur.

Hindistan Dışişleri Bakanı'nın mesajları

Foruma ev sahipliği yapan Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Kıbrıs'ta gördüğü sıcak karşılamaya ve iki ülke arasındaki 60 yıllık ilişkilerin genişliğine atıfta bulundu. Büyük ve küçük ülke kavramının modern zamanlarda modasının geçtiğini ve Kıbrıs'ın Hindistan'da büyüklüğünün çok ötesinde yatırım faaliyetleri geliştirdiğini söyledi.

Jaishankar diğer hususların yanı sıra iki ülke arasındaki ekonomik faaliyetlere de özel atıfta bulundu. Kıbrıs'ın 12 milyar doları aşan yatırımlarıyla Hindistan'daki en büyük yatırımcılardan biri olduğunu söyledi. Pandeminin ve uluslararası gelişmelerin yarattığı istikrarsız duruma rağmen ikili ticaretin geçen yıl 214 milyon dolar olarak gerçekleştiğine dikkat çeken konuk bakan, "Geçmişte daha yüksek rakamlar kaydettiğimizi biliyorum. Bunu tekrar yapacağımızdan çok eminim" dedi.

İki ülke arasında ilâç, demir, çelik, seramik ve teknoloji ürünleri ticareti alanlarında yatırım yapma fırsatlarından bahseden Hindistanlı diplomat, "Son yıllarda ülkede kaydettiğimiz teknolojik ve alt yapısal ilerlemenin dünyada Hindistan'a yatırım için daha büyük bir iştah yarattığına inanıyorum. Ticaret ve ekonominin çeşitli sektörlerinde yatırım için kendi potansiyelimiz de arttı" dedi.

Denizcilik Müsteşarı Vassilis Demetriades’in açıklaması

Forumda Denizcilik Müsteşarı Vassilis Demetriades iki ülke arasında denizcilik sektöründeki iş birliğine değindi. Kıbrıs bandıralı gemilerde çalışan binlerce Hintli denizci olduğunu ve gemideki toplam işçi sayısının %15'ini oluşturduklarını hatırlattı.

Demetriades, Kıbrıs'ın pandemi döneminde çok sayıda Hintli denizcinin ülkelerine geri gönderilmesindeki rolüne ve Kıbrıs Cumhuriyeti aracılığıyla denizcilere Covid'e karşı yapılan kırk bin aşılamaya atıfta bulundu.

Müsteşar yeşil ekonomiye ve denizcilik sektöründe sarf edilen çabalara değinerek Hindistan'ın iklim değişikliği konusundaki önemli rolünün altını çizdi ve "Hem AB'de hem de küresel çapta pek çok girişim var ve biz bu zihniyet değişikliğinin gerçekleşmesi gerektiğine inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.