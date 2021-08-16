Kastamonu kampında 6 Kıbrıslı Türk öğrencinin testi pozitif çıktı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyük Elçiliği’nin organizasyonuyla 9 Ağustos’ta kamp için Kastamonu’ya gönderilen öğrenciler arasında pozitif vaka saptandı.
Kıbrıs Postası'na konuşan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, 6 öğrencinin testinin pozitif çıktığını, 7 öğrencinin ise temaslı olduğunu söyledi.
Endişe edecek bir durum olmadığını söyleyen Amcaoğlu, görevli öğretmenlerin her an öğrencilerin başında olduğunu ifade ederek, "Gereken neyse yapılıyor" dedi.
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