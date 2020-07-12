Kasti hasar

11.07.2020 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Lefke'de A.T.(E-25) ve H.İ.T.(E-23) tasarruflarında kanunsuz olarak bulundurdukları bıçak ile Fadıl Nekipzade Caddesi üzerinde park halinde bulunan Halil LEVENTBAŞLAR’a ait aracın sağ ön ve sağ arka lastiklerini delerek kasti hasara uğrattıktan sonra, adı edileni tasarruflarında bulunan sopa ve demir ile vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edip, iki adet dişinin kırılmasına sebep olmuşlardır.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.