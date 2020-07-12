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Kasti hasar

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Kasti hasar
Kasti hasar

 

11.07.2020 tarihinde, saat 22:00  sıralarında, Lefke'de A.T.(E-25) ve H.İ.T.(E-23) tasarruflarında kanunsuz olarak bulundurdukları bıçak ile Fadıl Nekipzade Caddesi üzerinde park halinde bulunan  Halil LEVENTBAŞLAR’a ait aracın sağ ön ve sağ arka lastiklerini delerek kasti hasara uğrattıktan sonra, adı edileni tasarruflarında bulunan sopa ve  demir ile vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edip, iki adet dişinin kırılmasına sebep olmuşlardır.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir. 

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