  • BIST 9071.38
  • Altın 2919.746
  • Dolar 34.2096
  • Euro 37.8395
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKABella Hadid bir kez daha söyledi: Özgür Filistin

Kasti Hasar, Ciddi Darp, Kavga, Rahatsızlık, Tecavüzkar Alet Taşımak ve Kanunsuz Topluluk (Gelişme)

» »
Kasti Hasar, Ciddi Darp, Kavga, Rahatsızlık, Tecavüzkar Alet Taşımak ve Kanunsuz Topluluk (Gelişme)
Kasti Hasar, Ciddi Darp, Kavga, Rahatsızlık, Tecavüzkar Alet Taşımak ve Kanunsuz Topluluk (Gelişme)

30 Eylül 2024 tarihinde, saat 12:00 sıralarında Gazimağusa’da, Lazana Sokak üzerinde iki grup arasında ciddi bir kavga meydana geldi. İddialara göre, K.M. (E-23), A.M. (E-14), R.M. (E-17), S.K. (E-23), A.M. (E-17), K.M. (E-24) ve H.M. (E-25) adlı şahıslar bir tarafta, diğer tarafta ise A.A. (E-37), H.T. (E-22), M.S. (E-20), M.A. (E-61), S.S. (E-20), E.A. (E-14) ve E.K. (K-36) yer aldı. İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şahıslar, tasarruflarında kanunsuz olarak bulundurdukları ahşap sopa gibi tecavüzi aletlerle birbirlerine rastgele vurarak birbirlerine ciddi şekilde zarar verdiler.

Kavga sırasında, sokak üzerinde park halinde bulunan A.A.’ya ait aracın ön camı, ön kaputu ve her iki yan kısımları ahşap sopa ve kürekle vurularak hasara uğratıldı. Olayın ardından, bahse konu şahıslar polis tarafından 02 Ekim 2024 tarihinde tespit edilerek tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma halen devam etmektedir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tahsin Ertuğruloğlu: Gayriresmi yemekte federasyon konusu tartışılmayacak!03 Ekim 2024 Perşembe 12:51
  • İkamet izinsiz 10 kişi tutuklandı!03 Ekim 2024 Perşembe 12:48
  • Hasipoğlu, AKPA toplantısında vurguladı: Tutuklamaların hukuki dayanağı yok. Amaç KKTC ekonomisine zarar vermek03 Ekim 2024 Perşembe 12:20
  • “675 TL üzeri borcu olan abonelerin elektriği 7 Ekim’de kesilecek”03 Ekim 2024 Perşembe 11:28
  • Ombudsman Varol Bakü’de düzenlenen “Uluslararası Ombudsman Formu”na katıldı03 Ekim 2024 Perşembe 09:47
  • Dinçyürek, erken teşhisin önemine dikkat çekti03 Ekim 2024 Perşembe 09:34
  • Bağımsız Medya’da Deprem…03 Ekim 2024 Perşembe 08:47
  • KOOP BANK iştiraki Binboğa'da maaş problemi...03 Ekim 2024 Perşembe 08:44
  • Hava açık ve az bulutlu03 Ekim 2024 Perşembe 08:25
  • Liderler 15 Ekim'de New York'ta buluşuyor03 Ekim 2024 Perşembe 08:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti