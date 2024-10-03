Kasti Hasar, Ciddi Darp, Kavga, Rahatsızlık, Tecavüzkar Alet Taşımak ve Kanunsuz Topluluk (Gelişme)

30 Eylül 2024 tarihinde, saat 12:00 sıralarında Gazimağusa’da, Lazana Sokak üzerinde iki grup arasında ciddi bir kavga meydana geldi. İddialara göre, K.M. (E-23), A.M. (E-14), R.M. (E-17), S.K. (E-23), A.M. (E-17), K.M. (E-24) ve H.M. (E-25) adlı şahıslar bir tarafta, diğer tarafta ise A.A. (E-37), H.T. (E-22), M.S. (E-20), M.A. (E-61), S.S. (E-20), E.A. (E-14) ve E.K. (K-36) yer aldı. İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şahıslar, tasarruflarında kanunsuz olarak bulundurdukları ahşap sopa gibi tecavüzi aletlerle birbirlerine rastgele vurarak birbirlerine ciddi şekilde zarar verdiler.

Kavga sırasında, sokak üzerinde park halinde bulunan A.A.’ya ait aracın ön camı, ön kaputu ve her iki yan kısımları ahşap sopa ve kürekle vurularak hasara uğratıldı. Olayın ardından, bahse konu şahıslar polis tarafından 02 Ekim 2024 tarihinde tespit edilerek tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma halen devam etmektedir.