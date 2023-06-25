Kasti Hasar, Hayvanlarla Mala Zarar Verme Ve  Mülke Tecavüz

24.06.2023 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Meriç’te Çömlekçi Çiftliği tarımsal arazi içerisinde, H.H.B.(E-58)’nin sorumluluğunda bulunan yaklaşık 150 adet küçük baş hayvanları, Hüseyin GÜRŞAN’a ait arpa ekili tarla içerisine sahibinden izin almaksızın koymak sureti ile mülke tecavüz edip ekili bulunan ürünleri hayvanlarla zarar vererek kasti hasarda bulunduğu tespit edilmiştir.
Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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