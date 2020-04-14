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Kasti Hasar, Sarhoşluk, Uygunsuz Tavır Ve Hareket

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Kasti Hasar, Sarhoşluk, Uygunsuz Tavır Ve Hareket
Kasti Hasar, Sarhoşluk, Uygunsuz Tavır Ve Hareket

13.04.2020 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Haspolat’ta P.K.D.(E-22), henüz tespit edilemeyen
nedenden dolayı, alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada kalmakta olduğu yurdun ana giriş kapısının camına tekme atmak suretiyle kırıp hasara uğrattıktın sonra, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle de rahatsızlık yapmıştır.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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