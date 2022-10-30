Kasti Hasar ve Hırsızlık

29.10.2022 tarihinde, saat 21:45 sıralarında, Haspolat Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir işletmenin etrafını çevreleyen tel örgülerin kesilip hasara uğratıldıktan sonra işletmenin bahçe içerisinde muhafaza etmiş olduğu elektrik kablosu çalınmıştır.
Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen H.T(E-30) ve A.Ö(E-54) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
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