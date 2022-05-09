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Kasulidis, 9 Mayıs Avrupa Günü nedeniyle açıklamalarda bulundu

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Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, 9 Mayıs Avrupa Günü nedeniyle dün düzenlenen bir etkinlikte açıklamalarda bulundu.
Kasulidis, 9 Mayıs Avrupa Günü nedeniyle açıklamalarda bulundu

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, 9 Mayıs Avrupa Günü nedeniyle dün düzenlenen bir etkinlikte açıklamalarda bulundu.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in açıklamalarına geniş yer verdiler.

Gazete, haberinde, Güney Kıbrıs’ın, gerek Avrupa Birliği gerekse ABD ile görüşmeler düzeyinde gerçekleştirdiği diyaloglarda güvenlik ve istikrar önerisinde bulunduğunu yazdı.

Güney Kıbrıs’ın ortaklarına ayrıca dış politika konularında birlik olunması çağrısında da bulunduğunu yazan gazete, Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail dışişleri bakanlarının ABD’li mevkidaşları ile birlikte çevirim içi görüşme gerçekleştireceğini, bu görüşmenin odağında   Doğu Akdeniz bölgesinde ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinden dolayı şekillenen durumun bulunacağını belirtti.

KASULİDİS

Habere göre Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve ABD dışişleri bakanlarının bugün gerçekleştireceği çevirim içi görüşmenin sorulması üzerine, görüşülmek üzere belirlenen konuların, bölge güvenliği ve istikrarına katkı sağlama, ekonomik konular, doğal afetler, iklim ve Güney Kıbrıs'ın mavi ekonomisi gibi konular  olduğunu söyledi.

Kasulidis, 9 Mayıs Avrupa Günü çerçevesinde yaptığı açıklamada, bir sonraki Avrupa Dışişleri Konseyi toplantısında Avrupa Birliği’nin birliğine önem vereceğini, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesine reaksiyonlarının bu birlik içerisinde sağlandığını belirtti.

Kısıtlayıcı önlemler paketinin artmakta olduğunu belirten Kasulidis, Avrupa Komisyonu’nun önerilerle birlikte geldiği zaman, her üye ülkenin özelliklerini bilmesinde fayda bulunduğunu söyledi.

Kasulidis açıklamasının devamında yaptırımların, Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesini sonlandırmak için protestolarını göstermek amacıyla uygulandığını ifade etti.

Kasulidis açıklamasında ayrıca bu yaptırımların, üye devletler üzerinde, Rusya’nın kendisinden daha fazla olumsuz bir etkisinin olmaması gerektiğini de söyledi.   

Güney Kıbrıs ticaret dünyasının hakim olan güvensizliğin sorulması üzerine Kasulidis, hizmet sektörünün korunması için büyük çabaların sarf edildiğini belirtirken Rusya’dan doğal gaz veya petrol ithal etme sorunlarının bulunmadığını ifade etti.

Kasulidis, Güney Kıbrıs’ta, turizm, denizcilik ve hizmetler sektörü olmak üzere 3 sektörün etkilendiğini belirtti.

Bir başka soru üzerine Kasulidis, Güney Kıbrıs’ın Avrupa Birliği kararlarında birlik ve oy birliğinden yana olduğunu ifade etti.

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