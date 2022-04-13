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Kasulidis, AB Genel İşler Konseyi Toplantısına Katıldı

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Kasulidis, AB Genel İşler Konseyi Toplantısına Katıldı
Kasulidis, AB Genel İşler Konseyi Toplantısına Katıldı

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in, AB Genel İşler Konseyi’nin dünkü toplantısına katıldığı ve toplantıda, Rum kesiminin Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu’nun, Avrupa’nın geleceği konusunda Avrupalı vatandaşlara ses verilmesi konusunda ortaklaşa üstlendikleri inisiyatifini güçlü bir şekilde desteklediğini söylediği haber verildi.

AB Genel İşler Konseyi’nin dün Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılmasının ardından, Kuzey İrlanda’ya kesintisiz ilaç tedariki sağlanmasına ilişkin direktif ve düzenlemeyi onayladığını yazan Fileleftheros gazetesi, Konseyin aynı zamanda Birleşik Krallık tarafından İrlanda, Malta ve “Kıbrıs” piyasalarına istisnai olarak ve 3 yıllık bir geçiş dönemi için ilaç tedarik edilmesine ilişkin yasal düzenlemeyi onayladığını da kaydetti.

Kasulidis’in Malta ve İrlanda Dışişleri bakanlarıyla birlikte, bu gelişmeden duydukları memnuniyeti belirttiklerini yazan gazete, AB Genel İşler Konseyi toplantısında Ukrayna’daki gelişmelerin ele alındığını da ekledi.

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