  • BIST 2.030,00
  • Altın 787.20847
  • Dolar 13.5418
  • Euro 15.3665
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 4 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

Kasulidis, ABD Ve Rusya Büyükelçileri Ve İngiliz Yüksek Komiseri'yle Görüştü

» »
Kasulidis, ABD Ve Rusya Büyükelçileri Ve İngiliz Yüksek Komiseri'yle Görüştü
Kasulidis, ABD Ve Rusya Büyükelçileri Ve İngiliz Yüksek Komiseri'yle Görüştü

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, ABD Lefkoşa Büyükelçisi Judith Gail Garber ve Rus Büyükelçi Stanislav Osadchiy ile dün gerçekleştirdiği ayrı ayrı görüşmelerde, Kıbrıs sorununu ve ikili meseleleri ele aldı.

Alithia gazetesi, Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in ayrıca Kıbrıs’taki İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie ile de bir araya geldiğini yazdı.

Haberde, Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kasulidis’in ABD Büyükelçisi Judith Garber ile mükemmel bir ilk görüşme gerçekleştirdiği ayrıca Kıbrıs sorunu ve ikili ilişkiler konusunda üretken bir görüş alışverişinde bulunulduğunu belirttiği kaydedildi.

KASULİDİS BUGÜN ATİNA’DA

Alithia gazetesi aynı haberinde Kasulidis’in, Dışişleri Bakanlığı görevini üstlenmesinin ardından bugün Atina’ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini yazdı.

Kasulidis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir araya gelerek başta Kıbrıs sorunu ve Doğu Akdeniz’deki durum olmak üzere bir dizi konuyu ele alacak.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nuris, Kaçak Müteci Sorunu ve Yeşil Hat’tın Kontrolünü AB Gündemine Getirecek18 Ocak 2022 Salı 13:43
  • Anastasiadis ve Kasulidis, ABD'nin Eastmed Açıklamaları Değerlendirdi18 Ocak 2022 Salı 13:42
  • Güney Kıbrıs’ta kripto para piyasası kuruluyor18 Ocak 2022 Salı 13:41
  • Güney Kıbrıs'ta 3143 Vaka17 Ocak 2022 Pazartesi 21:50
  • Denizcilik İçin Çevrim İçi Platform Kuruldu17 Ocak 2022 Pazartesi 17:10
  • Hloraka’da Yine Protesto Gösterisi17 Ocak 2022 Pazartesi 16:53
  • Yunan Askerinin Kalıntıları Defnedildi17 Ocak 2022 Pazartesi 16:34
  • EastMed’den ABD’den Önce Vazgeçildi17 Ocak 2022 Pazartesi 16:16
  • Tonga’daki Volkan Patlamasının İtici Dalgası Kıbrıs’a Ulaştı17 Ocak 2022 Pazartesi 15:58
  • Anastasiadis: “Eastmed Olmazsa Alternatif Seçenekleri İncelemeye Hazırız”16 Ocak 2022 Pazar 18:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti