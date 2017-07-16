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Kasulidis: "Akıncı, Türkiye'nin baskıları sonucu benimsemek zorunda kaldı"

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Kasulidis: "Akıncı, Türkiye'nin baskıları sonucu benimsemek zorunda kaldı"
Kasulidis, Alithia gazetesinde yer alan söyleşinde özetle, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “Kıbrıs sorunundaki tüm konularda Türkiye’nin baskıları sonucu Türkiye’nin tezlerini benimsemek zorunda bırakıldığını” iddia etti.

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Türkiye’nin garantiler ve güvenlik konularındaki tezlerini yeniden gözden geçirmeye hazır olması halinde, müzakerelere yeniden başlama niyetini taşıdığını bildirdi.

Kasulidis, Alithia gazetesinde yer alan söyleşinde özetle, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “Kıbrıs sorunundaki tüm konularda Türkiye’nin baskıları sonucu Türkiye’nin tezlerini benimsemek zorunda bırakıldığını” iddia etti.

“Türkiye’nin, Kıbrıs Türk toplumunu tam kontrol altına alma çabasına girişeceği endişesini taşıdığını” da söyleyen Kasulidis, Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki (MEB) doğal gaz çalışmalarının Türkiye’nin Kıbrıs sorunu politikasını değiştirmeyeceğini, ancak Türkiye’nin AB’den kazanım elde etmeye girişebileceğini iddia etti.

Kasulidis ayrıca, Crans-Montana’daki zirvede yaşandığını iddia ettiği bazı olayları da söyleşisinde dile getirdi.

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