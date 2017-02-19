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Kasulidis: “Anastasiadis’in önceliği seçim değil çözüm”

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Kasulidis: “Anastasiadis’in önceliği seçim değil çözüm”
Anastasiadis’in “ülkeyi yeniden birleştirme çabalarını ne durdurduğunu ne de azalttığını” söyleyen Kasulidis “aksine, böyle bir şey yapmak için bahane arasaydı, yapardı” dedi.

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, ELAM’ın Rum Meclisi Genel Kurulu’nda onaylanan tüzük değişikliğini “Türkiye’nin, askerin ve garantilerin kalması lehindeki argüman sadağına eklemek için istismar ettiğini” iddia ederek “Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in önceliğinin, başkanlık seçimlerine bir yıl varken seçim propagandası dönemi değil, Kıbrıs sorununun çözümü olduğunu” savundu.

Kasulidis, haftalık Kathimerini’ye verdiği özel mülakatta birçok velinin, Rum meclisinin. siyasilerinin ve ELAM’lı siyasilerin, öğretmenlerin dersleri çerçevesinde hangi konuya atıf yapmaları gerektiğini belirlemek için “ne çevirdiğini” sormakta olduğunu belirterek, “okullarında ne öğretilmesi gerektiğini yasayla belirleyen bir yabancı ülke daha görmedim” vurgusunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın tepkisine değinirken “22 aylık müzakerelerden sonra  Başkan Anastasiadis’in ve müzakerecisinin niyetini sorgulamaması gerekirdi” diyen Kasulidis devamla; “Kıbrıs sorununa iki bölgeli iki toplumlu federasyon temelinde çözüm için birlikte çalıştığımız konusunda şüphenin izi bile olmamalıydı. Bu olayı Türkiye’nin, askerlerin ve garantilerin kalması lehindeki argüman sadağına eklemek için istismar etti” iddiasında bulundu.

Kasulidis, “Bazı milletvekillerinin – ki bazıları benim partimden (DİSİ)- çekimser oy kullanma tuzağına düşmüş olmasından dolayı üzgünüm.  Ancak DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, meclis kararını  sebepsiz ve zamansız bularak parlamento düzeyinde ve diğer gerekli  girişimlerde bulunmasını destekliyorum” ifadelerini kullandı.

Anastasiadis’in “ülkeyi yeniden birleştirme çabalarını ne durdurduğunu ne de azalttığını” söyleyen Kasulidis “aksine, böyle bir şey yapmak için bahane arasaydı, yapardı” dedi.

AKEL’in, Kıbrıs sorununun ana iç yönleri üzerinde Cenevre’den öncesinde paket olarak uzlaşı sağlama olanağı olduğunu değerlendirip Anastasiadis’i, bunu yapmaya çağırdığı hatırlatıldığında Kasulidis Ocak ayında Cenevre’de yapılan görüşmeler sırasında Kıbrıs sorunundaki olumlu ve destekçi tavrından dolayı AKEL’e teşekkür ettiğini söyledi, özetle şunları ekledi:

“AKEL sorumluluk sahibi bir parti. Bu söylediklerinizi size kim söyledi veya nasıl dile getirildi bilmiyorum ancak zannederim Başkan Anastasiadis’in güya oyalamaya oynadığı sonucuna varmak doğru olmaz. Başkanlık seçimleri yaklaştığı için tavır değiştirenin kim olduğu belki AKEL’den de hükümetten de olmayan üçüncü birine sorulmalı. Başkan Anastasiadis’in önümüzde bir yıl varken seçim propagandası dönemine bu kadar erken girmeye ihtiyacı olduğuna inanmıyorum.  Nikos Anastasiadis’in önceliği, tarihin ve mevcut fırsatın çağrısına kulak vererek Kıbrıs sorununun çözümüdür.”

Kasulidis’e, bu veriler ışığında ikinci Cenevre’nin kuşkulu ve/veya gereksiz olduğuna inanıp inanmadığı da soruldu.  Rum tarafının Kıbrıs’la ilgili Cenevre konferansına 13 Mart’tan sonra devam etmeyi taahhüt ettiğini hatırlatan Kasulidis “siyasi irade ve açık fikirle (konferansa) katılmaya hazırız” dedi.

“Müzakereler donar ve seçim propagandası dönemine girersek Kıbrıs sorunu aynı mı olacak yoksa  prosedür mart ayında, seçimlerden önce kalacağı yerden mi devam edecek?” sorusuna karşılık Kasulidis “Son olaylara rağmen, dalgalanmalara rağmen ve öteki tarafın açılan başlıkları kapatmak için taktik sebeplerinden dolayı gözlemlenen doğurganlık güçlüğüne rağmen müzakereler donmadı. Sorunuz farazidir, cevap veremem” dedi.

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