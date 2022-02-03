  • BIST 1.970,90
  • Altın 772.18802
  • Dolar 13.5351
  • Euro 15.4263
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAMerck’in Covid-19 İlacında Omicron Müjdesi

Kasulidis-Blinken Görüşmesi

» »
Kasulidis-Blinken Görüşmesi
Kasulidis-Blinken Görüşmesi

 Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in ABD ziyareti çerçevesinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’le gerçekleştirdiği görüşme Rum basınında geniş yer buldu.


Alithia gazetesi: “Kıbrıs-ABD İlişkileri Hiç Olmadığı Kadar Güçlü” başlığı altında verdiği haberinde, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in ABD’nin başkenti Washington’da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’le gerçekleştirdiği görüşme ilişkin ayrıntılara yer verdi.


Gazete, Kasulidis-Blinken görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin güçlendirilmesi için atılacak adımların, EAST MED doğal gaz boru hattı projesinin, kapalı bölge Maraş ve Kıbrıs sorununun ele alındığını yazdı.


Haberde, ABD ile Güney Kıbrıs ilişkilerinin hiç olmadığı kadar güçlü olduğu iddiasında bulunulurken, Rum Dışişleri Bakanı Kasulidis’in söz konusu görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamayı da okuyucusuna aktardı.


Kasulidis, Blinken’le görüşmesinde, Yunanistan, Güney Kıbrıs, İsrail ve ABD arasındaki “3+1” şeklindeki işbirliği oluşumunun siyasi düzeyinin yükseltilmesi ihtiyacının ele alındığını belirterek; “Kendisine 3+1 işbirliğinin siyasi düzeyinin en tepeden en aşağıya kadar yükseltilmesi gerektiğini söyledim. Başını salladı” şeklinde konuştu.


ABD’nin East Med konusundaki tutumunun kesin olarak netleşmediğini de iddia eden Kasulidis, “Eğer sonuçlar, ekonomik olarak sürdürülebilir olmadığını ortaya koyarsa, o zaman sona ereceği konusunda bizimle hemfikir olduğu” ifadesini kullandı.


Kasulidis, Blinken’in Kıbrıs sorununa ilişkin olarak ise kendisine, “Türkiye ve Güney Kıbrıs’taki seçim süreçlerinin, iki toplumlu iki kesimli federasyon çerçevesindeki müzakerelerin yeniden başlaması yavaşlatacak unsurları olabilecekleri yönündeki endişesini” dile getirdiğini iddia ederken, kendisinin ise Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Güven Yaratıcı Önlemlerini aktardığını belirtti.


Haberde, Blinken’in görüşme öncesinde yapmış olduğu açıklamaya da kısaca yer verilirken, Kasulidis’in Washington ziyareti çerçevesinde bazı düşünce kuruluşlarıyla da temaslar gerçekleştirdiği aktarıldı.


Fileleftheros gazetesi ise haberini: “İşbirliğinin Derinleştirilmesi – ABD 3+1 Mekanizmasına Bağlı Olmayı ve İki Toplumlu İki Kesimli Federasyon Çözümünü Desteklemeyi Sürdürüyor” başlıkları altında verirken, Kasulidis-Blinken görüşmesinden çıkan ana sonucun, iki taraf arasındaki işbirliğinin güçlenerek devam edeceği yönünde olduğunu yazdı.


Gazete, Kasulidis-Blinken görüşmesinden çıkan sonucun, ABD’nin 3+1 çerçevesindeki işbirliğinin devamına bağlı kalmayı ve iki toplumlu iki kesimi federasyon çözümünü desteklemeyi sürdürdüğü şeklinde olduğunu savunurken Kasulidis’in görüşmede, Anastasiadis’in önermeye hazırlandığı GYÖ’ler ve özelikle Maraş konusunda bilgi aktardığını vurguladı.


ABD Basın Sözcüsünün görüşme öncesi ve Blinken’in görüşme sonrası yaptığı açıklamaları ayrıntılı şekilde yer veren gazete, Rum Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dimitris Dimitriu’nun ise dün yaptığı açıklamayı yansıttı.


Dimitriu, Kasulidis-Blinken görüşmesinin “çok iyi bir görüşme olduğunu” belirtirken görüşmede Blinken’in Güney Kıbrıs’la işbirliğinin güçlendirilmesi ve 3+1 işbirliğine geri dönüş konusunda fikir birliğine vardıklarını ifade etti.


Blinken’in, ülkesinin, Kıbrıs sorununa siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu iki kesimli federal bir çözüm bulunması için gösterdiği çabada BM’ye destek belirttiğini söyleyen Dimitriu, Kasulidis’in ise, Anastasiadis’in Maraş önerisini Blinken’e ilettiğini vurguladı.


Gazete haberinin devamında ise, Kasulidis’in ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’yle de görüştüğünü yazdı.


Gazete, Kasulidis’in “Twitter” hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, Pelosi’nin, “yasaların uygulanması, demokrasi ve insan haklarına vurgu yaptığını, Kıbrıs’ın bölgesel barış ve istikrarı koruma çabasında bu değerlere saygının büyük önem taşıdığını” söylediğini aktardı.


Diğer gazeteler ise görüşmeye ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:
Haravgi: “Kasulidis Blinken’e Maraş Önerisini Götürdü”.
Politis: “Kasulidis’in Blinken’le Temasları Olumlu”.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kızılyürek emekli ediliyor03 Şubat 2022 Perşembe 12:52
  • Güney Kıbrıs'ta 3083 Vaka02 Şubat 2022 Çarşamba 21:59
  • Güneyde İşsizlik Oranları02 Şubat 2022 Çarşamba 18:11
  • Kumarhane’ den Hile Yoluyla Kazanç Temin Eden Şahıs Tutuklandı02 Şubat 2022 Çarşamba 17:59
  • Stewart’ın Temasları02 Şubat 2022 Çarşamba 17:34
  • AB-Güney Kıbrıs Arasında Mülteci Anlaşması İmzalandı02 Şubat 2022 Çarşamba 17:03
  • Hristodulidis Bakanlığı Dönemindeki Eleştirilere Yanıt Verdi02 Şubat 2022 Çarşamba 16:44
  • Yağmur Suları Vali Plajını İkiye Böldü02 Şubat 2022 Çarşamba 16:27
  • Larnaka' da Bina Yıkıldı İçindekiler Son Anda Kurtuldu02 Şubat 2022 Çarşamba 15:53
  • Petridis: Silahlanmaya Devam Ediyoruz02 Şubat 2022 Çarşamba 15:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti