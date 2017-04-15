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Kasulidis: “enerji programımız değişmez”

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Kasulidis: “enerji programımız değişmez”
Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Güney Kıbrıs’ın enerji programının belirlenmiş olduğunu ve değişmesinin söz konusu olmadığını belirtti.

Kasulidis, Fileleftheros gazetesine verdiği röportajda, Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde (MEB) mevcut hidrokarbon yataklarına ilişkin belirlenmiş bir enerji programının olduğunu ve bu programın değişmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

Kasulidis, Güney Kıbrıs ve enerji şirketlerinin, sondajlar konusunu belirleyen sözleşmelerle taahhüt altında bulunduklarını belirterek, bunlarda değişiklik olamayacağını öne sürdü.

Türkiye’nin “tehditlerini hayata geçirmesi durumunda uluslararası hukuku çiğnemenin sorumluluğunu üsteleneceğini” öne süren Kasulidis, Türkiye’nin bu eylemi KKTC’nin talebi doğrultusunda gerçekleştirdiğini ilan etmesi durumunda ise “Kıbrıs Türk tarafının da sorumlu tutulacağı” iddiasında bulundu.

Kasulidis, Türkiye’nin “tehditlerini uygulaması durumunda nasıl yanıt vereceklerine ise zamanı geldiğinde karar vereceklerini” ifade etti.

Söyleşisinde ABD, İngiltere, Rusya ve İsrail’le çok iyi işbirliği içerisinde olduklarını, Mısır’la mevcut işbirliği sayesinde ise Türkiye’nin artık İslam Konferansı Örgütü’nde istediğini yapamadığını iddia eden Kasulidis, görev süresinin bitiminde artık emekli olacağını da açıkladı.

Kasulidis ayrıca, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yeniden aday olup olmayacağının Anastasiadis’in kararı olduğunu, ancak kendisinin fikrini sorması durumunda yeniden aday olması gerektiğini ileteceğini sözlerine ekledi.

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