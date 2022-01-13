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Kasulidis Fransa Yolcusu

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Kasulidis Fransa Yolcusu
Kasulidis Fransa Yolcusu

Güney Kıbrıs’ın yeni Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, AB Dışişleri ve Savunma Bakanları gayriresmî toplantısına (Gymnich) katılmak üzere bugün Fransa’ya gidiyor.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Kasulidis’in AB Dışişleri ve Savunma Bakanları gayriresmi toplantısına katılmak üzere bugün Fransa’ya gideceğini yazdı.

AB’nin güvenlik politikaları ve AB-Çin ilişkileri gibi konuların ele alınacağı toplantı çerçevesinde Kasulidis’in ayrıca, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’la ilk resmi görüşmesini de gerçekleştireceğini vurgulayan gazete, Kasulidis’in Cuma günü adaya döneceğini aktardı.

Gazete, Kasulidis’in ayrıca görevi devralmasının ardından dün ilk görüşmelerin Yunanistan ve Fransa’nın Güney Kıbrıs büyükelçileriyle gerçekleştirdiğini de yazdı.

Habere göre Kasulidis, Yunanistan Büyükelçisiyle görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Atina-Lefkoşa iş birliğinin devamına ve iyi dostluk ilişkilerine vurgu yaptı.

Fransa’nın Güney Kıbrıs Büyükelçiliği de yine sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin bir açıklamada bulundu.

Açıklamada, Fransa’nın AB dönem başkanı olarak çözmesi gereken sorunlar, Kasulidis’in Fransa ziyareti ve iki ülke ilişkilerinin ilerletilmesi konusunun ele alındığı vurgulandı. 

Haberde, Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis’in halihazırda Fransa’nın Brest kentinde olduğu, NATO Genel Sekreteri ve diğer bazı yetkililerle temaslar gerçekleştireceği de ifade edildi.

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