Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) paketinin, Rum Hükümetinin, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması hedefiyle üstlenmeye devam ettiği girişimlerin odak noktası olmayı sürdürdüğü haber verildi.

Fileleftheros gazetesi “GYÖ Paketi Katalizör- Kasulidis Lefkoşa’nın İleriye Götürdüğü Öneriler Konusunda AB Büyükelçilerini Bilgilendiriyor” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, elde ettiği bilgilere dayanarak, bunun Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in AB büyükelçilerine ileteceği ana mesaj olduğuna işaret etti.

“Elindeki bilgilere göre” Kasulidis’in büyükelçilerle görüşmesinde iki eksende hareket edeceğini yazan gazete, bunlardan birincisinin Kıbrıs sorunu, diğerinin de AB’nin de faaliyetlerini zayıflatan bazı devletlerin tutumlarıyla bağlantılı olarak, AB’nin Rusya aleyhindeki kararları olduğunu belirtti.

Kasulidis tarafından geliştirildiği üzere, Lefkoşa Rum kesiminin tezinin, GYÖ’ler paketinin, iki toplum arasında güven ve daha fazla işbirliği inşa edebileceği, aynı zamanda Kıbrıs sorununda kalıcı bir çözüme varılması çabasında katalizör görevi görebileceği şeklinde olduğunu ileten gazete, Kasulidis’e göre, GYÖ’lerin uygulanmasının, kapalı bölge Maraş, Ercan havalimanı ve Mağusa limanıyla alakalı olduğunu belirtti.

Gazete, Kasulidis’in Avrupalı diplomatlarla görüşmesinde, bunun Rum kesiminin karşı-önerileri duymaya hazır olduğu bir paket olduğunu vurgulayacağını da iletti.

Hollanda’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Elke Merks-Schaapveld’in, Hollanda Krallığının Ulusal Bayramı dolayısıyla geçtiğimiz Çarşamba akşamı bir resepsiyon verdiğini ve resepsiyona Kasulidis’in de katıldığını kaydeden gazete, Kasulidis’in burada yaptığı açıklamada “Türkiye’nin devam eden meydana okumalarına rağmen, Rum kesiminin, müzakerelerin mümkün olan en kısa zamanda yeniden başlamasına ilişkin uygun şartların meydana getirilmesine odaklanmayı sürdürdüğünü söylediğini” iletti.

Gazeteye göre Kasulidis “bu amaca yönelik olarak, devam eden çıkmazın sona ermesi ve uzun bir sürenin ardından müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin yolun açılması amacıyla, tüm tarafların yararlanacağı GYÖ’lerden oluşan bir öneri koyduğunu” söyledi.

Bunun şu an Kıbrıs sorunuyla ilgili durum olduğunu da dile getiren Kasulidis, Kıbrıs sorununun BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararları çerçevesindeki çözümü için, bir kez daha sonuç odaklı müzakerelere katılmasına dair güçlü bağlılık ve kararlılığına da atıfta bulundu.

Güney Kıbrıs ve Hollanda’nın, AB içerisindeki ortaklar olarak, şu an diğer devletlerle birlikte ortak problemlerle mücadele etmek, Avrupa ilkelerini, dayanışmayı ve geleceğe dair vizyonu korumak için birlikte çalıştıklarını da dile getiren Kasulidis, AB’nin şu an bir takım zorluklarla karşı karşıya olduğunu ve değerlerin savunulması için birlik olmalarının şu an her zaman olduğundan daha gerekli olduğunu söyledi.

Ukrayna’daki Rus müdahalesine ve bunun yol açtığı benzersiz problemlere de atıfta bulunan Kasulidis, Ukrayna ve Ukrayna halkını desteklediklerini belirterek, bu zor zamanlarda Ukrayna’nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığına güçlü destek ve saygı duyduklarını belirtti.

“Kıbrıs ve halkının, Kıbrıs’ın 1974 yılında gerçekleşen yasadışı Türk işgal ve istilasının sonucu olarak, yabancı bir işgalin trajik deneyimlerine sahip olduğunu” da ileri süren Kasulidis “Türkiye’nin, uluslararası toplum, BM ve AB’deki ortakların güçlü kınamasına rağmen, BM Güvenlik Konseyi kararlarını tam anlamıyla hiçe sayarak, kapalı bölge Maraş’ta, yasadışı planları ve yasadışı faaliyetleriyle ilerlemekte olduğunu” iddialarına ekledi.

Politis gazetesi ise “Lefkoşa GYÖ’lerle Bir Çıkış Yolu Üzerinde Israr Ediyor” başlıklı haberinde, Rum kesiminin “Avrupa’daki ortaklarının, BM’nin ve ABD’nin, Kıbrıs ve Türkiye’deki seçim süreçlerinin ardından herhangi bir girişimde bulunmaya atıfta bulunduğu bir dönemde, GYÖ’lerin uygulanmasında ısrarcı olduğunu” yazdı.

Haravgi ise habere “Kasulidis: GYÖ’ler Paketi Çözüme İlişkin Çabada Katalizör” başlığıyla yer verdi.