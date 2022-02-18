  • BIST 2.014,60
  • Altın 832.082
  • Dolar 13.6253
  • Euro 15.466
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

Kasulidis GYÖ’ler İçin Destek İsteyecek

» »
Kasulidis GYÖ’ler İçin Destek İsteyecek
Kasulidis GYÖ’ler İçin Destek İsteyecek

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in, pazartesi Brüksel’de yapacağı temaslar çerçevesinde Güven Yaratıcı Önlemler için destek talep edeceği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Dimitris Dimitriu’nun bu konuda Kıbrıs Haber Ajansı’na yaptığı açıklamalara yer verdi.

Habere göre Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Dimitriu, Kasulidis’in Brüksel’de pazartesi yapacağı temaslarının amacının, çok net olacağını, Rum Yönetimi’nin sunduğu Güven Yaratıcı Önlemleri ortaya koyarak destek talep edeceğini belirtti.

Dimitriu, Kasulidis’in AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell’in yanı sıra İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maiove ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geleceğini ifade etti.

Kasulidis-Borrell görüşmesinde Ortak Dış Politika ve Güvenlik Politikaları konularına odaklanılmasının beklendiğini söyleyen Dimitriu, görüşmede Kıbrıs sorunu ve diğer konuların da ele alınacağını ifade etti.

Dimitriu, bu çerçevede Kasulidis’in, Güven Yaratıcı Önlemler konusunda Borrell’e bilgi vereceğini ve AB’nin desteğini talep edeceğini söyledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Güney Kıbrıs’a Gidecek17 Şubat 2022 Perşembe 17:01
  • Güneyde Anaokul Çocuklarına Test Zorunluluğu Tepkilere Yol Açtı17 Şubat 2022 Perşembe 16:44
  • Baf’taki Kıbrıs Türk Dükkanları17 Şubat 2022 Perşembe 16:25
  • Kar ve Yağmur Geliyor17 Şubat 2022 Perşembe 16:14
  • Güney Kıbrıs’a Giden Mülteci Sayısı İkiye Katlandı17 Şubat 2022 Perşembe 15:56
  • Kasulidis, GYÖ’ler İçin İkinci Tur Temaslara Hazırlanıyor17 Şubat 2022 Perşembe 15:40
  • Rum Meclisi Göçmenler Komitesi Başkanı ve Baf Belediye Başkanından Şikayet: Baf’taki Kıbrıs Türk Dükkanları17 Şubat 2022 Perşembe 12:30
  • Güney Kıbrıs'ta 2549 Vaka16 Şubat 2022 Çarşamba 21:24
  • Rum Polisine Alınan Yeni Araçlar Arasında Toma da Var16 Şubat 2022 Çarşamba 17:11
  • Limasol’da Bir Araç Kundaklandı İki Araç Zarar Gördü16 Şubat 2022 Çarşamba 16:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti