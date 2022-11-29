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Kasulidis, “Kıbrıs sorununun çözümü herkes için faydalı olur”

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Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, “Kıbrıs sorununun çözümünün tüm müdahil taraflar için kazançlı olacağı” iddiasında bulundu
Kasulidis, “Kıbrıs sorununun çözümü herkes için faydalı olur”

Kasulidis: “Kıbrıs sorununun çözümü herkes için faydalı olur”

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, “Kıbrıs sorununun çözümünün tüm müdahil taraflar için kazançlı olacağı” iddiasında bulundu.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in El Cezire televizyonuna röportaj verdiğini aktardı.

Kasulidis röportajında, Kıbrıs sorununun çözümünün tüm müdahil taraflar için kazançlı olacağı iddiasında bulunurken Kıbrıs Rum tarafının ise, “ülkenin yeniden birleşmesine bağlı kalmayı sürdürdüğünü” öne sürdü.

İsrail ve Lübnan arasında varılan anlaşmayı örnek gösteren Kasulidis, İsrail ve Lübnan’ın ABD’nin arabuluculuğu sayesinde uzlaştıklarını vurgulayarak, uluslararası toplumun aynı şeyi Kıbrıs için de yapması çağrısında bulundu.

“Bu bizim ve Türkiye için çok doğru bir örnek” ifadesini kullanan Kasulidis şunları söyledi:

“Türkiye şu ana kadar Münhasır Ekonomik Bölgelerin (MEB) belirlenmesi için benzer bir müzakereyi, bizi tanımadığı gerekçesiyle kabul etmedi. Bizi tanımaları için gerekli siyasi sorunun çözümü olmadan bunun olabileceğine dair işte size bir örnek. Bu tip bir müzakere önerdik. Eğer bu müzakereler başarısız olursa Lahey’e gidelim”.

Kıbrıs sorununa bulunacak bir çözümün tüm taraflar için kazançlı olacağını iddia eden Kasulidis, “siyasi irade olması halinde bu büyük bir olasılıktır” şeklinde konuştu.

Kasulidis, Crans Montana’daki müzakerelerde sonuca çok yaklaşıldığını, yapılması gereken tek şeyin, birkaç hafta sonrasında tarafların, kaldıkları yerden devam etmeleri için yeniden çağrılmaları olduğunu iddia ederek “ancak bu noktadan sonra Türk tezlerinin 180 derece değiştiğini, Türk tarafının BM kararları temelinde bir çözümü arzulamaktan vazgeçerek Kıbrıs Rum tarafının, egemen ve eşit uluslararası statüye sahip ayrı bir devleti kabul etmesini talep ettiklerini” ifade etti.

Kasulidis, bunun kabul edilmesinin söz konusu olmadığını da yineledi.

Açıklamalarında doğal gaz konusuna da değinen Kasulidis, “iki sene içerisinde, Avrupa’nın da ihtiyaç duyması halinde, doğal gaz sağlayabilecek konuma gelecekleri” iddiasında bulundu.

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