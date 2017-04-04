Kasulidis: "Kıbrıs Türk tarafının tezleri Denktaş’ın zamanından bu yana aynı"

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in, Güven Yaratıcı Önlemlere ilişkin açıklamalarda bulunduğu belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in, Güven Yaratıcı Önlemlere yönelik açıklamayı, Güney Kıbrıs’ın Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi dönem başkanlığı çerçevesinde, Venedik Komisyonu (Avrupa Konseyi'nin anayasal konulardaki danışma organı) tarafından 3-4 Nisan tarihlerinde Güney Lefkoşa’da düzenlenen Demokrasi konusunda 5.Kültürlerarası Atölye Çalışması çerçevesinde yaptığını yazdılar.

Habere göre Kasulidis, “Güven Yaratıcı Önlemleri ileriye götürmek isteyenlerin, iki taraftan herhangi birine siyasi avantaj sağlamayacak olan bu tür tedbirleri, benimsemesi yönünde siyasi iradeye sahip olması gerektiğini” savundu.

Kasulidis, “Güven Yaratıcı Önlemler aracılığıyla, ya tanınma ya da başka bir şey gibi, siyasi içerikli oldu bittiler yaratılacaksa bunun Güven Yaratıcı Önlemler olmadığını” belirtti.

Simerini gazetesine göre Kasulidis, örnek olarak cep telefonlarını gösterdi ve bunun herhangi bir tarafa siyasi avantaj sağlamadığını, çözümler olduğu zaman bunların benimsenmesi gereken çözümler olduğunu, Türk tarafının bunları ret ettiğini ve kendi (Türk tarafının) tezlerini kabul etmelerinin mümkün olmadığını anlamadığını da savundu.

Kasulidis, geçiş noktaları, ara bölgenin statüsü gibi konularda da aynı şeyin geçerli olduğunu, kendi tezlerinin aynı olmaya devam ettiğinin çok iyi bilindiğini, Kıbrıs Türk tarafının tezlerinin de Denktaş’ın zamanından bu yana aynı olduğunu savundu.

Politis gazetesine göre Kasulidis açıklamasında ayrıca Güven Yaratıcı Önlemlerin tanımının, taraflardan birine siyasi avantaj sağlamayacak faaliyetler ve anlaşmaların sağlanması şeklinde olduğunu da belirtti.