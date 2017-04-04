 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.146
  • Altın 147,337
  • Dolar 3,6426
  • Euro 3,8819
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAHavalar daha da sıcaklaşacak mı?

Kasulidis: "Kıbrıs Türk tarafının tezleri Denktaş’ın zamanından bu yana aynı"

»
Kasulidis: "Kıbrıs Türk tarafının tezleri Denktaş’ın zamanından bu yana aynı"
Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in, Güven Yaratıcı Önlemlere ilişkin açıklamalarda bulunduğu belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in, Güven Yaratıcı Önlemlere yönelik açıklamayı, Güney Kıbrıs’ın Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi dönem başkanlığı çerçevesinde,  Venedik Komisyonu (Avrupa Konseyi'nin anayasal konulardaki danışma organı) tarafından 3-4 Nisan tarihlerinde Güney Lefkoşa’da düzenlenen Demokrasi konusunda 5.Kültürlerarası Atölye Çalışması çerçevesinde yaptığını yazdılar.

Habere göre Kasulidis, “Güven Yaratıcı Önlemleri ileriye götürmek isteyenlerin, iki taraftan herhangi birine siyasi avantaj sağlamayacak olan bu tür tedbirleri, benimsemesi yönünde siyasi iradeye sahip olması gerektiğini” savundu.

Kasulidis, “Güven Yaratıcı Önlemler aracılığıyla, ya tanınma ya da başka bir şey gibi, siyasi içerikli oldu bittiler yaratılacaksa bunun Güven Yaratıcı Önlemler olmadığını” belirtti.

Simerini gazetesine göre Kasulidis, örnek olarak cep telefonlarını gösterdi ve bunun herhangi bir tarafa siyasi avantaj sağlamadığını, çözümler olduğu zaman bunların benimsenmesi gereken çözümler olduğunu, Türk tarafının bunları ret ettiğini ve kendi (Türk tarafının) tezlerini kabul etmelerinin mümkün olmadığını anlamadığını da savundu.

Kasulidis, geçiş noktaları, ara bölgenin statüsü gibi konularda da aynı şeyin geçerli olduğunu, kendi tezlerinin aynı olmaya devam ettiğinin çok iyi bilindiğini, Kıbrıs Türk tarafının tezlerinin de Denktaş’ın zamanından bu yana aynı olduğunu savundu.

Politis gazetesine göre Kasulidis açıklamasında ayrıca Güven Yaratıcı Önlemlerin tanımının, taraflardan birine siyasi avantaj sağlamayacak faaliyetler ve anlaşmaların sağlanması şeklinde olduğunu da belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • DİKO ile AKEL arasında DİSİ yasa önerisi zıtlaşması03 Nisan 2017 Pazartesi 17:11
  • Dört ülke bakanı EASTMED’i görüşmek üzere bir araya geliyor03 Nisan 2017 Pazartesi 17:10
  • Rum polisi KKTC’den geçtiği iddia edilen 3 mülteci yakaladı03 Nisan 2017 Pazartesi 17:08
  • Atina ve New York’ta EOKA’nın faaliyete geçiş yıldönümü kutlandı03 Nisan 2017 Pazartesi 17:07
  • Güneyde yaz zor geçecek03 Nisan 2017 Pazartesi 17:04
  • Ağrotur Üssü pisti yeniden inşa edildi03 Nisan 2017 Pazartesi 17:02
  • Lefkoşa Rum Kesimi’ndeki bazı sokak tabelaları sökülüp yerine “Kıbrıs Türk Kayıplar” tabelası asıldı03 Nisan 2017 Pazartesi 17:00
  • "Eğer liderler mızmızlanmaya devam ederse..."02 Nisan 2017 Pazar 18:02
  • "Türk işgal güçleri Kıbrıs`ta kaldığı sürece, adada barış ve güvenliği yaşatmak RMMO'nun görevidir"31 Mart 2017 Cuma 20:09
  • Anastasiadis sosyal yemekten umutlu...31 Mart 2017 Cuma 11:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti