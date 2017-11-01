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Kasulidis, Kocias-Çavuşoğlu görüşmesi hakkında bilgi aldı

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Kasulidis, Kocias-Çavuşoğlu görüşmesi hakkında bilgi aldı
Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Yunan mevkidaşı Nikos Kocias ile görüşerek, Kocias’ın Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşme hakkında bilgi aldı.

Alithia gazetesi, Kasulidis ile Kocias’ın Pazartesi günü Atina’da yapılan Ortadoğu’da çoğulculuk ve barış içerisinde birlikte var olma konusuyla ilgili düzenlenen bir toplantı dolayısıyla bir araya geldiğini yazdı.

Gazete, Kocias’ın Kasulidis’e, Ankara’nın, Rum başkanlık seçimlerinin hemen ardından Kıbrıs sorununun dış boyutlarını görüşmek üzere bir diyaloğa girmeye hazır olduğunu söylediğini savundu.

Habere göre Kasulidis, yaptığı açıklamada, Kocias’ın kendisine geçen hafta Ankara’da Çavuşoğlu ile yaptığı görüşme ve Ankara’nın Kıbrıs sorunundaki olası hareketleri hakkında bilgi verdiğini söyledi.

Kocias’ın, “Türklerin kendisine Yunanistan ile güvenlik konularını görüşmeye istekli olduğunu söylediği” bilgisini aktardığını ifade eden Kasulidis, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın  Crans Montana öncesinde bunun olmasını istediğini, ancak böyle bir görüşme için başarılı olunamadığını savunarak, “bu konuda uzlaşı olsaydı çok yardımcı olacaktı” sözlerini kullandı.

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