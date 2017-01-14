Kasulidis kültürel miras sempozyumuna katıldı

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in IŞİD’in kültürel miras alanında yaptığı yıkımla ilgili Strazburg’da düzenlenen bir sempozyuma katıldığı bildirildi.

Politis gazetesine göre Avrupa Konseyi Dışişleri Komitesi Başkanı olarak konuşma yapan Kasulidis, IŞİD’in yol açtığı yıkımla ilgili olarak “kültürel soykırım” sözlerini kullandı.

Güney Kıbrıs’ın kendi deneyimleri dolayısıyla kültürel miras konusunda çok hassas olduğunu vurgulayan Kasulidis, Rum Hükümeti’nin, kültürel mirasın korunmasına yönelik yasal çerçevenin güçlenmesi için gösterdiği çabaları anlattı.

Kasulidis, bu konunun, Güney Kıbrıs’ın dönem başkanı olduğu Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin öncelikleri arasında bulunduğunu da vurguladı.