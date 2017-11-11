 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 108.949
  • Altın 158,492
  • Dolar 3,8578
  • Euro 4,4970
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAMerkezi Cezaevi’ndeki grev sona erdi

Kasulidis: “Kuzey Irak Kürtlerine silah gönderdik”

»
Kasulidis: “Kuzey Irak Kürtlerine silah gönderdik”
Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, bakanlığının faaliyetlerine ilişkin dün düzenlediğini basın toplantısında, Fransa’yla işbirliği içerisinde Lübnan’a askeri malzeme, Kuzey Irak’ta DAEŞ’le mücadele çerçevesinde ise Kürtlere silah gönderdiklerini açık

Politis ve diğer gazeteler, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in, Güney Kıbrıs’taki seçimler öncesinde bakanlığının bugüne kadar gerçekleştirdiği icraatlara ilişkin dün bir basın toplantısı düzenlediğini, bölgesel konular ve UNFICYP’in görev şekline ilişkin açıklamalarda bulunduğunu yazdılar.

Habere göre Kasulidis, Güney Kıbrıs’ın bölgesel tehlikeler ve özellikle Lübnan’dan gelen tehlike sinyallerine göğüs germeye hazır olduğunu, ülke olarak bölgesel gelişmelerde rol üstlenecek konuma geldiklerini iddia etti.

Güney Kıbrıs’ın “Fransa’yla işbirliği içerisinde Lübnan’a askeri malzeme ve İslam Devleti’ne karşı yürütülen operasyonda ise Kuzey Irak’taki Kürt ordusuna silah gönderdiğini” açıklayan Kasulidis, Kıbrıs’a yakın konumda bulunması sebebiyle Lübnan’ın desteklenmesi ve istikrarsızlığın bölgeye ulaşmasının engellenmesi gerektiğini vurguladı.

Kasulidis, Irak’ta yayın yapan bir internet sitesinin, Suudi Arabistan savaş uçaklarının Güney Kıbrıs’ta bulunduğu ve Hizbullah’ın mevzilerini vurmaya hazırlandıkları yönünde bir iddianın ortaya atıldığını ancak bu iddiaların gerçekleri yansıtmadığını da öne sürdü.

UNFICYP’TE UFAK BİR KÜÇÜLME

Kasulidis açıklamasında, Kıbrıs’ta görev yapan BM Barış Gücü UNFICYP’in durumuna da değinerek, UNFICYP’in 880 olan asker sayısında bir azalma olmayacağını, ancak destek personelinin sayısında ufak bir azalmaya gidilmesinin beklendiğini de belirtti.

Bu azalmanın, UNFICYP’in faaliyetlerinin modernleştirilmesiyle ilişkisi olduğunu ifade eden Kasulidis, örnek olarak ise, devriyelerin sayısının azaltılarak yerine insansız hava araçlarının (drone) kullanılmasını gösterdi.

Gazete, Kasulidis’in ayrıca, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yeniden başkan seçilmesi durumunda dahi bakanlık görevinde kalmayacağını ifade ettiğini yazdı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Çocuk istismarına adı karışan şahıs okulda çalışmaya devam ediyor10 Kasım 2017 Cuma 12:25
  • “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin dış politikası güçlendi”10 Kasım 2017 Cuma 12:23
  • Limasol’da son 14 ayda 23 evsiz kayıtlara geçti10 Kasım 2017 Cuma 12:22
  • Kocias: “Türkiye’nin Ege’deki artan ihlalleri kaza riskini artırıyor”10 Kasım 2017 Cuma 12:21
  • Athalassa’daki “kayıp” gömü yeri dağıtıldı10 Kasım 2017 Cuma 12:20
  • Polisin ani terör tatbikatı Limasol’da korku yarattı10 Kasım 2017 Cuma 12:19
  • Kiprianu’dan Anastasiadis’e: “Oldubittileri pekiştirdiğini anla”09 Kasım 2017 Perşembe 14:43
  • Mari askeri üssünün Fransa tarafından kullanılması gündemde07 Kasım 2017 Salı 14:03
  • Kıbrıs Rum basını: “Derinya kapısının açılmaması hayal kırıklığı yaratıyor”07 Kasım 2017 Salı 14:01
  • Anastasiadis’e iç cepheden eleştiri yağdı06 Kasım 2017 Pazartesi 13:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti