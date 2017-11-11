Kasulidis: “Kuzey Irak Kürtlerine silah gönderdik”

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, bakanlığının faaliyetlerine ilişkin dün düzenlediğini basın toplantısında, Fransa’yla işbirliği içerisinde Lübnan’a askeri malzeme, Kuzey Irak’ta DAEŞ’le mücadele çerçevesinde ise Kürtlere silah gönderdiklerini açık

Politis ve diğer gazeteler, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in, Güney Kıbrıs’taki seçimler öncesinde bakanlığının bugüne kadar gerçekleştirdiği icraatlara ilişkin dün bir basın toplantısı düzenlediğini, bölgesel konular ve UNFICYP’in görev şekline ilişkin açıklamalarda bulunduğunu yazdılar.

Habere göre Kasulidis, Güney Kıbrıs’ın bölgesel tehlikeler ve özellikle Lübnan’dan gelen tehlike sinyallerine göğüs germeye hazır olduğunu, ülke olarak bölgesel gelişmelerde rol üstlenecek konuma geldiklerini iddia etti.

Güney Kıbrıs’ın “Fransa’yla işbirliği içerisinde Lübnan’a askeri malzeme ve İslam Devleti’ne karşı yürütülen operasyonda ise Kuzey Irak’taki Kürt ordusuna silah gönderdiğini” açıklayan Kasulidis, Kıbrıs’a yakın konumda bulunması sebebiyle Lübnan’ın desteklenmesi ve istikrarsızlığın bölgeye ulaşmasının engellenmesi gerektiğini vurguladı.

Kasulidis, Irak’ta yayın yapan bir internet sitesinin, Suudi Arabistan savaş uçaklarının Güney Kıbrıs’ta bulunduğu ve Hizbullah’ın mevzilerini vurmaya hazırlandıkları yönünde bir iddianın ortaya atıldığını ancak bu iddiaların gerçekleri yansıtmadığını da öne sürdü.

UNFICYP’TE UFAK BİR KÜÇÜLME

Kasulidis açıklamasında, Kıbrıs’ta görev yapan BM Barış Gücü UNFICYP’in durumuna da değinerek, UNFICYP’in 880 olan asker sayısında bir azalma olmayacağını, ancak destek personelinin sayısında ufak bir azalmaya gidilmesinin beklendiğini de belirtti.

Bu azalmanın, UNFICYP’in faaliyetlerinin modernleştirilmesiyle ilişkisi olduğunu ifade eden Kasulidis, örnek olarak ise, devriyelerin sayısının azaltılarak yerine insansız hava araçlarının (drone) kullanılmasını gösterdi.

Gazete, Kasulidis’in ayrıca, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yeniden başkan seçilmesi durumunda dahi bakanlık görevinde kalmayacağını ifade ettiğini yazdı.