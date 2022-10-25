Kasulidis Macaristan Dışişleri Bakanıyla görüştü

Rum basınında yer alan habere göre Kasulidis açıklamasında, Kıbrıs müzakerelerinin BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararları temelinde yeniden başlamasına ilişkin koşullar meydana getirilmesinin “en üst önceliğini” teşkil ettiğini dile getirdi.

Kasulidis, “ne yazık ki bu çabaların tümünün, işgal bölgelerindeki yasadışı rejimin uluslararası anlamda tanınmasını ileriye götüren Türkiye ve Kıbrıs Türk liderliği tarafından engellendiğini” iddia etti.

Güney Kıbrıs’ın acil olarak uluslararası toplumun ve AB’deki ortaklarının dayanışma ve desteğine ihtiyacı olduğunu ifade eden Kasulidis, Macaristan'a, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi konusundaki hedeflerine aynı zamanda UNFIYCP’e ( birleşmiş milletler barış gücü) katılımları aracılığıyla ülkede barışın korunmasına somut katkılarından ötürü teşekkür de etti.

Rum basınında yer alan habere göre Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ise görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ın, Avrupa’nın karşı karşıya olduğu enerji krizinin çözümünün bir parçası olabileceğini dile getirdi.

Açıklamasında, Avrupa’ya daha fazla dağıtım yoluyla ulaştırılması için, daha fazla doğal gaza ihtiyaçları olduğunu dile getiren Macaristan Dışişleri Bakanı, bunun için yaptırımlar veya tavan fiyatlar yerine, Avrupa doğal gaz piyasasına yeni güzergahlar dahil edilmesini, aynı zamanda yeni boru hatları ve yeni LNG limanları gibi yeni dağıtım yolları inşa edilmesini istediklerini kaydetti.