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Kasulidis Paris’te Fransa Dışişleri Bakanıyla bir araya geldi

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Kasulidis Paris’te Fransa Dışişleri Bakanıyla bir araya geldi
Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in, Paris’te dün bir araya geldiği Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ı, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin müzakerelerin içerisinde bulunduğu mevcut durum konusunda bilgilendirdiği haber verildi.

Kasulidis’in bir çalışma ziyareti için Fransa’da bulunduğunu yazan Alithia gazetesi, Kasulidis’in Fransız Bakanı, yarın Crans-Montana’da yapılacak “planlı görüşme” ışığında, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin müzakerelerin içerisinde bulunduğu mevcut durum konusunda bilgilendirdiğini yazdı.

Gazeteye göre Crans-Montana’da yapılacak görüşme konusunda Kasulidis, “geriye kalan meselelerde de ilerleme yaşanmasının mümkün olması için, Güvenlik ve Garantiler başlığında ilerleme yaşanmasının önemine” işaret etti.

İki bakanın görüşmesinde, Fransız Total şirketinin Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB)” içerisinde bulunan 11’inci parselde yapacağı planlanmış sondaja vurgu yapılarak, iki ülkenin enerji alanındaki işbirliğinin ele alındığını da yazan gazete, Fransız bakanın, ülkesinin Kıbrıs sorununun çözüm çabaları ve Rum Yönetimi’nin enerji planlamasına yönelik desteği konusunda güvence verdiğini iletti.

Fransız bakanın, iki ülke arasındaki işbirliğinin “stratejik niteliğine” işaret ettiğini de yazan gazete, görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin, savunma ve güvenlik ile eğitim gibi alanlarda, aynı zamanda Suriye gibi bölgesel meselelerde, derinleştirilmesine dair fikir alışverişinde bulunulduğunu da kaydetti.

Rum Dışişleri Bakanı Kasulidis’in, dün sabah Fransa’nın yeni Avrupa Bakanı Nathalie Loiseau ile bir tanışma toplantısında bir araya geldiğini de belirten gazete, görüşmede Avrupa-Türk meseleleriyle İngiltere’nin AB’den çıkma süreciyle (Brexit) bağlantılı olarak, Avrupa’nın geleceği konusunda fikir alışverişinde bulunulduğunu ifade etti.

,Kasulidis’in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un diplomatik danışmanı Philippe Etienne ile görüştüğünü de yazan gazete, Kasulidis’in dün akşamüzeri Fransız Total şirketinin üst düzey yetkilileriyle de bir araya geldiğini ve görüşmede şirketin sözde Rum MEB’indeki sondaj programının gözden geçirildiğini ekledi.

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