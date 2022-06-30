Kasulidis: “Sıfır asker, sıfır garanti sloganı Türk sloganıdır”

Alithia gazetesinin haberine göre Kasulidis, dün RİK’e yaptığı açıklamada, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un açıklamalarıyla yeniden gündeme gelen Crans Montana süreciyle ilgili olarak, “Sıfır asker, sıfır garanti” sloganının Türk tarafından geldiğini ve bunun, Rum tarafının mantık dışı hareket ettiğini göstermek için yapıldığını öne sürdü.

Habere göre Kasulidis, Rum tarafının tezinin “garantilerin kaldırılması ve Türk askerinin çekilmesi” olduğunu ifade ederken, kendisinin de bu noktada dipnot düşerek, kastettikleri şeyin “sıfır garanti” ve “sıfır işgalci Türk askeri” olduğunu vurguladı.

Kasulidis, Crans Montana’daki müzakereler döneminde anlaşmazlık olup olmadığı konusundaki soru üzerine, kendisinin de kimin neyi kastettiğini bilmediğini ve şimdi de oturup, kimin garantilerin kaldırılması ve askerin çekilmesi konusunda daha katı olduğunu tartışmayacağını söyledi.

Öte yandan Haravgi gazetesi de, Kasulidis’in Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) konusunda açıklama yaparak, her ne kadar GYÖ’ler Türk tarafınca resmen reddedilmiş olsa da, bu önerinin geri çekilmediğini söylediğini yazdı.

Habere göre Kasulidis, Türkiye’nin de kendi önerilerini sunacağını ve Güney Kıbrıs’ın bu önerileri beklemekte olduğunu belirtti.