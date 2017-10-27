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Kasulidis: “Sıvılaştırılmış doğalgaz terminali ilk seçeneğimiz”

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Kasulidis: “Sıvılaştırılmış doğalgaz terminali ilk seçeneğimiz”
Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in, Güney Kıbrıs’a sıvılaştırılmış doğalgaz terminali inşasının, doğalgaz konusundaki ilk seçenekleri olduğunu söylediği bildirildi.

Alithia gazetesinin haberine göre, Rus Haber Ajansı Sputnik’e konuşan Kasulidis, 2018 yılı içerisinde, terminalle ilgili prosedür başlatılabileceğini ve Rum Hükümeti’nin hedefinin, gemilerle dünyanın herhangi bir ülkesine doğalgaz satmak olduğunu kaydetti.

Gazete, Kasulidis’in, bir diğer seçeneğin ise, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisinden, Mısır’daki sıvılaştırılmış doğalgaz terminaline boru döşemek olduğunu belirttiğini; bunun yanı sıra Doğu Akdeniz’de, İsrail ile Güney Kıbrıs’ı bağlayacak bir boru hattı döşenmesi seçeneğini de es geçmediğini yazdı.

Habere göre Kasulidis, Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’de ve “Güney Kıbrıs MEB”inde sondaj çalışmaları yapacağını ilan etmesi durumunda ise, Güney Kıbrıs’ın “daha önce hiç yapmadığı şeyi yapacağını; yani soğukkanlılığını koruyacağını ve Türkiye’nin oyununa gelmeyeceğini” iddia etti.

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