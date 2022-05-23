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Kasulidis, Stewart'a Kıbrıs Rum tarafının Türkiye'nin tahriklerinden duyduğu rahatsızlık ve hayal kırıklığını iletti.

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Kasulidis, Stewart'a Kıbrıs Rum tarafının Türkiye'nin tahriklerinden duyduğu rahatsızlık ve hayal kırıklığını iletti.
Kasulidis, Stewart'a Kıbrıs Rum tarafının Türkiye'nin tahriklerinden duyduğu rahatsızlık ve hayal kırıklığını iletti.

Rum Dışişleri Bakanı İoannis Kasulidis, Birleşmiş Milletler Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart ile gerçekleştirdiği görüşmede, geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin kapalı Maraş’ta yaptığı tahrik dolu eylemlerinden dolayı Kıbrıs Rum tarafının rahatsızlık ve büyük hayal kırıklığını iletti.

Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Dimitris Dimitriu,  Birleşmiş Milletlerin kapalı Maraş’la ilgili kararlarının bir kez daha ihlal edildiğini vurguladı.

Dimitriu, Birleşmiş Milletlerin Güvenlik Konseyi kararlarının koruyucusu olduğunu ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Birleşmiş Milletlerden ilgili kararların ve uluslararası hukukun korunması için gerekli eylemlerde bulunmasını beklediğini söyledi. Dimitriu, Colin Stewart’ın Kıbrıs Rum tarafının tezlerine anlayış gösterdiğini belirtti.

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