Kasulidis, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faisal Bin Farhan Al-Saud ile bir araya geldi

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faisal Bin Farhan Al-Saud ile bir araya geldiği belirtildi.

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faisal Bin Farhan Al-Saud ile bir araya geldiği belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen görüşmeye geniş yer verdiler.

Habere göre Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faisal Bin Farhan Al-Saud yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ın, Orta Doğu ve Avrupa arasındaki bağlantının inşa edilmesi sürecine liderlik ettiğini ifade etti.

Al-Saud, ülkesinin; Güney Kıbrıs’ı AB içerisinde bölgedeki gerçek köprü olarak gördüğünü, aynı zamanda (Güney Kıbrıs’ın) AB’nin, Orta Doğu’da ne olduğunu anlamasına yardımcı olduğunu söyledi.

Al-Saud açıklamaları çerçevesinde ayrıca iki ülke arasında şu anda, turizm, enerji, ticaret, taşımacılık, savunma gibi birçok alandaki 11 karşılıklı anlayış memorandumu ve anlaşmanın revizyon halinde olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan’ın 2030 vizyonunun ortaklarına sağladığı ekonomik ve yatırım fırsatlarına odaklandıklarını belirten Al-Saud, Güney Kıbrıs’ın vizyonlarında önemli bir ortak haline gelmesi ilgisinden dolayı duydukları memnuniyeti de dile getirdi.

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ise yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ın, AB-Suudi Arabistan ilişkilerinde stratejik bir yakınlaşmanın candan destekçisi olduğunu dile getirdi.

Görüşme sırasında ikili konuları ele aldıklarını ve 2030 vizyonuna göre, ortaklık ilişkilerinin bütünlüklü stratejik çerçevesinin oluşturulmasını tamamlamak için de uzlaşmaya vardıklarını belirtti.

Görüşmede, Kıbrıs sorunu ve Güven Yaratıcı Önlemleri de ele aldıklarını söyleyen Kasulidis, GYÖ’leri ülkenin yeniden birleşmesine ilişkin özlü müzakerelerin yeniden başlaması yolunun açılması için önerdiklerini belirtti.

Kasulidis görüşmenin, aralarında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Suudi Arabistan Krallığı’na yönelik ziyaret hazırlığının da bulunduğu bazı konuları hedeflediğini ayrıca Suudi Arabistan’ın “EXPO 2030”a ev sahipliği yapma isteğini de ele aldıklarını ifade etti.

Kasulidis, görüşmenin büyük bir bölümünde Körfez bölgesindeki son gelişmeleri de ele aldıklarını belirtirken Rum hükümetinin, Suudi Arabistan’a ve halkına yönelik destek ve dayanışmasını da dile getirdi.

Öte yandan Politis gazetesi Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al-Saud’un Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile görüştüğünü de yazdı.