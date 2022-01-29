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Kasulidis’ ten Sonra Kusios da Geri Döndü

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Kasulidis’ ten Sonra Kusios da Geri Döndü
Kasulidis’ ten Sonra Kusios da Geri Döndü

 Yoannis Kasulidis’in Dışişleri Bakanlığı’na dönmesinin ardından Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in eski Sözcü Kiriakos Kusios’u geri çağırdığı, Kusios’un önceli gün Vasilis Palmas’tan boşalan Başkanlık Müsteşarlığı’na getirildiği bildirildi.


Haravgi ve diğer gazetelere göre Rum Başkanlık Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Anastasiadis’in, Başkanlık Müsteşarlığı mevkiine Kusios’u atadığı, yemin töreninin de 2 Şubat’ta saat 09.30’da sarayda yapılacağı kaydedildi.


Gazete, Palmas’ın istifasının, DİSİ’nin başkan adayını değil Nikos Hristodulidis’i destekleyen diğer hükümet yetkililerinin de istifasını tetiklemekte olduğu yönündeki söylentilere işaret etti. 

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