Kasulidis: “Türk vatandaşlarının çıkarına hizmet etmek zorunda değiliz”

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, “Kıbrıs sorununun bütün başlıkları dikenli. Her şey Türkiye’nin tezlerine bağlı” dedi.

Haravgi gazetesi, Kiprianu’nun Rum Haber Ajansı’na (KİPE) verdiği mülakatı, “Türk Vatandaşlarının Çıkarına Hiçbir Taviz Yok” başlığıyla aktardı.

Kasulidis, Rum Yönetiminin, Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin çıkarına hizmet edecek bir çözüme hazır olduğunu, ancak Türk vatandaşlarının çıkarına hizmet etmek zorunda olduğunu düşünmediğini söyledi.

“Güvenlik başlığında sağlanacak bir netleşmenin çözüm çabalarına çok yardımcı olacağı” görüşünü ortaya koyarak, “uzlaşı kelimesi mütekabiliyet demektir” vurgusunu yapan Rum bakan, müzakerelerde izlenecek usul konusunda yorum yapmak istemedi, bunun iki lider arasında görüşülecek bir konu olduğunu söyledi.

“TÜRKİYE KIBRISLI TÜRKLER ADINA MEB’TE GERİLİM YARATIRSA…”

Mülakatın hidrokarbonlarla ilgili bölümünde Kasulidis, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin enerji planlamalarını normal şekilde ileri götürmesinden başka seçenek yok. Tek başımıza değiliz. Uluslararası şirketlerle yaptığımız sözleşmeler bizi bağlıyor” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin gerilim yaratması ihtimali” ile ilgili soruya karşılık Kasulidis, “Kıbrıs MEB’i içerisinde gerilim ve sorun yaratırsa, hem Kıbrıs Cumhuriyeti’ni hem de şirketleri taciz eder. Kıbrıslı Türkler adına hareket ettiğini iddia ederse de müzakerelerin akıbetiyle ilgili büyük sorumluluk Kıbrıs Türk toplumunun olur” iddiasında bulundu, “Doğal gaz Kıbrıs sorununun çözümü için en büyük teşviktir” diye ekledi.

“BÜTÜN BAŞLIKLAR DİKENLİ, HER ŞEY ANKARA’YA BAĞLI”

Alithia “Barometre Türkiye’nin Tezleri” başlığıyla aktardığı mülakatta Kasulidis’in “Cenevre konferansı sırasında Türkiye’den gördüklerimiz nedeniyle bugünkü gerçeklik, her şeyin Ankara’ya bağlı olduğudur” dediğini yazdı.

“Türkiye Cenevre’de Türk vatandaşlarına dört özgürlükle ilgili tezi ortaya koyarak gündemi ağırlaştırdı” iddiasında bulunan Kasulidis dikenli olan ve Türkiye’nin katkısı olmadan çözülemeyecek başlıkların hangileri olduğu sorulduğunda “hepsi” cevabını verdi.

Kasulidis ABD’deki yeni hükümetin, Kıbrıs sorununun çözüm çabaları bağlamında Türkiye’ye karşı tavrını değiştirdiğini söylemesinin samimi olmayacağına dikkat çeken yeni hükümetin politikasının halen şekillenme aşamasında olduğunu, kendilerinin de “sonucun başarılı olmasına katkıda bulunmaya çalıştıklarını” savundu.

AB’nin çözüme yardımcı olmak için “kulağını çekmesinin” Türkiye’ye karşı nüfuz kullanmadaki eski bir yöntem olduğunu söyleyen Kasulidis “çözümden Türkiye için ortaya çıkacak olumlu noktaların not edilmesi ve olumlu teşviklerde bulunulması” gerektiğini söyledi.