Kasulidis: Türkiye'deki seçimin ardından Kıbrıs sorunuyla ilgili baskı yapılacak

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Türkiye’deki seçimin ardından müzakerelerin yeniden başlaması için ABD ile AB tarafından baskı yapılacağını söyledi.

Haravgi gazetesinin haberine göre, “Astra”ya açıklama yapan Kasulidis, Kıbrıslı Türklerin ve Rumların çözüm isteyen liderler seçmeleri halinde, Türkiye’nin çizgisini değiştirerek iki toplumlu ve iki kesimli federasyonla ilgili BM kararları hizasına geleceğini savundu.

Habere göre, Kasulidis, kimsenin bugüne kadar BM’yi Türk dostu olmakla suçlamadığını ifade etti.

Kasulidis, açıklamasında bağımsız Başkan adayı Nikos Hristodulidis’in Kıbrıs sorunu konusunda net olmadığını ve seçim öncesi dönemde kendisiyle yaptığı görüşmede, Hristodulidis’in Kıbrıs meselesinde sınırları olduğunu söylediğini; ancak bu sınırların ne olduğundan hiç bahsetmediğini belirtti.