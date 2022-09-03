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Kasulidis: Türkiye’nin arabulucu görüntüsünü bozmaya çalışıyoruz

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Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Kasulidis, Türkiye’nin Ukrayna tahılıyla ilgili, Avrupa Birliği’nin de kabul ettiği anlaşma sebebiyle oluşturduğu arabulucu görüntüsünü bozmaya çalıştıklarını açıkladı.
Kasulidis: Türkiye’nin arabulucu görüntüsünü bozmaya çalışıyoruz

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Türkiye’nin Ukrayna tahılıyla ilgili, Avrupa Birliği’nin de kabul ettiği anlaşma sebebiyle oluşturduğu arabulucu görüntüsünü bozmaya çalıştıklarını aktardı. Kasulidis, Avrupa Birliği’ni ve Amerika Birleşik Devletleri’ni "Türkiye ile Rusya arasındaki son anlaşmanın içeriğini daha dikkatli incelemeye” çağırdı.

Fileleftheros’un “Türkiye’yi AB’ye ve ABD’ye Kötüledi… Yoannis Kasulidis MMK’yı, Rusya’ya Ambargoyu İhlal Eden Bir Halk Bankası Diye Niteledi” başlıklı haberine göre dün RİK’e yaptığı açıklamada Türkiye’nin Tahıl Koridoru anlaşması ile oluşturduğu arabulucu görüntüsünü bozmaya çalıştıklarını açıklayan Kasulidis, “Avrupalı ortaklarımız susmayı seçerse, onları uyandırana kadar ısrar edeceğiz” dedi.

Gazeteye göre Rum yönetimi, “Rusya’ya yönelik ambargoyu delmek hedefli eylemlerde bulunduğu” iddiasıyla Türkiye’yi AB’ye ve ABD’ye kötülediği.

Kasulidis Prag’da gerçekleştirilen son gayrıresmî Avrupa Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, ABD hükümetinin bir ay önce, 2 Ağustos'ta Viktor Rasnikov’un sahibi olduğu MMK şirketi ve yan şirketleri olan IMMK-FINANS ile Türkiye’de 2007’de üretime başlayan MMK Metalurji Port için açıkladığı yaptırımları hatırlattı. Kasulidis, Türkiye’nin, bu yaptırımlardan etkilenen MMK Metalurji çelik şirketinin Türkiye yasaları çerçevesinde çalışan bir Türk şirketi “gibi göstererek şirket hesabına muafiyet alma, onu “kara listeden” çıkarma yönündeki eylemlerine dikkat çekti.

Kasulidis, Gymnich çerçevesindeki toplantıda Türkiye’nin, AB’nin Rusya’ya uyguladığı ambargoları bozmak maksatlı hareketlerde bulunduğunu öne sürerek Avrupalı denklerini, “Türkiye ile Rusya arasında yapılan son anlaşmanın içeriğini daha büyük dikkatle incelemeye” çağırdı. Rum bakan benzer bir mesajı, MMK’yi ‘kara listeye’ alan ABD’ye de iletti.

Konuşmasında MMK Metalurji’ye özel atıf yapan Kasulidis “Bir ürün Türkiye’ye gönderildiği andan itibaren, herhangi başka bir ülkeye ihraç edilebilir" dedi. Çeliğin bu şirket (MMK) tarafından kullanılıyor olması üzerinde duran Kasulidis, “Rusya tarafından pekâlâ silah yapımı için kullanılabilir” diyerek Avrupalı ortakları susmayı tercih ederse kendilerinin, onları uyandırana kadar ısrar edeceklerini söyledi.

Kasulidis, “Ukrayna tahılı için yapılan ve Avrupa Birliği tarafından kabul edilen anlaşma sebebiyle Türkiye’nin yürüttüğü arabuluculuk görüntüsünü bozmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

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